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Кубок Дэвиса
16 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 16 сентября 2023, 10:38
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0

Нидерланды и Сербия досрочно вышли в плей-офф финала Кубка Дэвиса

Еще две сборные вошли в восьмерку сильнейших

16 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 16 сентября 2023, 10:38
102
0
Нидерланды и Сербия досрочно вышли в плей-офф финала Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

Сборные Сербии и Нидерландов гарантировали себе место в плей-офф в Малаге по итогам матчей второго тура группового этапа Кубка Дэвиса.

Сборная Нидерландов с одинаковым счетом 2:1 обыграла команды Финляндии и США. В составе нидерландской команды выступают Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Уэсли Колхоф, Матве Мидделкоп и Хайс Браувер.

Сборная Сербии одержала «сухие» победы над сборными Южной Кореи и Испании. В составе сербской команды играют Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Никола Чачич и Душан Лайович.

Напомним, что ранее досрочно вышла в плей-офф финала Кубка Дэвиса сборная Чехии.

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Кубок Дэвиса-2023 сборная Нидерландов по теннису сборная Сербии по теннису Ботик ван де Зандсхулп Таллон Грикспор Уэсли Колхоф Матве Мидделкоп Новак Джокович Ласло Дьере Миомир Кецманович Душан Лайович
Источник Sport.ua
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