Нидерланды и Сербия досрочно вышли в плей-офф финала Кубка Дэвиса

Сборные Сербии и Нидерландов гарантировали себе место в плей-офф в Малаге по итогам матчей второго тура группового этапа Кубка Дэвиса.

Сборная Нидерландов с одинаковым счетом 2:1 обыграла команды Финляндии и США. В составе нидерландской команды выступают Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Уэсли Колхоф, Матве Мидделкоп и Хайс Браувер.

Сборная Сербии одержала «сухие» победы над сборными Южной Кореи и Испании. В составе сербской команды играют Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Никола Чачич и Душан Лайович.

Напомним, что ранее досрочно вышла в плей-офф финала Кубка Дэвиса сборная Чехии.

