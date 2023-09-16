Нидерланды и Сербия досрочно вышли в плей-офф финала Кубка Дэвиса
Еще две сборные вошли в восьмерку сильнейших
Сборные Сербии и Нидерландов гарантировали себе место в плей-офф в Малаге по итогам матчей второго тура группового этапа Кубка Дэвиса.
Сборная Нидерландов с одинаковым счетом 2:1 обыграла команды Финляндии и США. В составе нидерландской команды выступают Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Уэсли Колхоф, Матве Мидделкоп и Хайс Браувер.
Сборная Сербии одержала «сухие» победы над сборными Южной Кореи и Испании. В составе сербской команды играют Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Никола Чачич и Душан Лайович.
Напомним, что ранее досрочно вышла в плей-офф финала Кубка Дэвиса сборная Чехии.
Netherlands are bound for Malaga 🇳🇱#DavisCup | @KNLTB pic.twitter.com/rSonGYMDi7— Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023
See you in Malaga 👋 🇷🇸#DavisCup | @TSSRBIJE pic.twitter.com/6IAEDoRIcV— Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023
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