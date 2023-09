Кубок Дэвиса. Cборная Чехии досрочно вышла в плей-офф финальной части

После своей второй встречи в групповом этапе финальной части Кубка Дэвиса сборная Чехии гарантировала себе место в плей-офф в Малаге.

Чешские теннисисты одержали две победы над сборными Испании и Южной Кореи, не проиграв ни одного матча и проиграв всего три сета, из которых два - в парном разряде. В составе сборной Чехии играют Иржи Лехечка, Томаш Махач, Якуб Менчик и Адам Павлашек.

Напомним, что плей-офф финальной части Кубка Дэвиса пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября. В нем сыграют восемь сборных – по две лучших по итогам группового этапа.

