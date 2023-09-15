Кубок Дэвиса. Cборная Чехии досрочно вышла в плей-офф финальной части
После победы над Южной Кореей чехи гарантировали себе участие в плей-офф
После своей второй встречи в групповом этапе финальной части Кубка Дэвиса сборная Чехии гарантировала себе место в плей-офф в Малаге.
Чешские теннисисты одержали две победы над сборными Испании и Южной Кореи, не проиграв ни одного матча и проиграв всего три сета, из которых два - в парном разряде. В составе сборной Чехии играют Иржи Лехечка, Томаш Махач, Якуб Менчик и Адам Павлашек.
Напомним, что плей-офф финальной части Кубка Дэвиса пройдет в испанской Малаге с 21 по 26 ноября. В нем сыграют восемь сборных – по две лучших по итогам группового этапа.
Booking confirmed, Team Czechia are through to the Final 8 🇨🇿#DavisCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/WF5wyCDU7D— Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023
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