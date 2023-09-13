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Англия
13 сентября 2023, 23:05 | Обновлено 13 сентября 2023, 23:06
1128
3

ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд

Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба

13 сентября 2023, 23:05 | Обновлено 13 сентября 2023, 23:06
1128
3
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ФК Сандерленд

Украинский легионер Назарий Русин в падении забил гол за английский «Сандерленд».

Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба, который выступает в Чемпионшипе.

Русин недавно присоединился к черным котам и был презентован как игрок команды. Русин впервые провел тренировку с командой.

Украинец будет выступать за «Сандерленд» в футболке с игровым номером 15.

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Назарий Русин Сандерленд тренировка видео Чемпионшип
Источник Twitter
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romanchik.8409
Желтовато 😀
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Fitness.sports
Мудрик отдыхает тут.
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Владислав Рейский
Хорошее "начало" )
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