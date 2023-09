ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд

Украинский легионер Назарий Русин в падении забил гол за английский «Сандерленд».

Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба, который выступает в Чемпионшипе.

Русин недавно присоединился к черным котам и был презентован как игрок команды. Русин впервые провел тренировку с командой.

Украинец будет выступать за «Сандерленд» в футболке с игровым номером 15.

