ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба
Украинский легионер Назарий Русин в падении забил гол за английский «Сандерленд».
Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба, который выступает в Чемпионшипе.
Русин недавно присоединился к черным котам и был презентован как игрок команды. Русин впервые провел тренировку с командой.
Украинец будет выступать за «Сандерленд» в футболке с игровым номером 15.
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
That will to score 👊#SAFC pic.twitter.com/UY5srHaTpP— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
🏃♂️ Watch Nazariy's first training session as the Lads prepare for a return to action this weekend.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2023
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