Неожиданный вариант. Клуб АПЛ забирает у МЮ Рэшфорда
Форвард окажется в Астон Вилле
По информации британских СМИ, Астон Вилла близка к аренде форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, который не играет при тренере Рубене Амориме.
Ранее сообщалось, что игрока хотели подписать Милан, Боруссия Дортмунд, Барселона и другие клубы, однако им не удалось договориться по зарплате британца.
Астон Вилла покроет большую часть зарплаты Рэшфорда, а бирмингемскому клубу осталось согласовать вопрос наличия в соглашении с МЮ опции выкупа футболиста после сезона.
Тренер Унаи Эмери уже переговорил с нападающим и заверил, что он входит в его планы.
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