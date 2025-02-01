Неожиданный вариант. Клуб АПЛ забирает у МЮ Рэшфорда

По информации британских СМИ, Астон Вилла близка к аренде форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, который не играет при тренере Рубене Амориме.

Ранее сообщалось, что игрока хотели подписать Милан, Боруссия Дортмунд, Барселона и другие клубы, однако им не удалось договориться по зарплате британца.

Астон Вилла покроет большую часть зарплаты Рэшфорда, а бирмингемскому клубу осталось согласовать вопрос наличия в соглашении с МЮ опции выкупа футболиста после сезона.

Тренер Унаи Эмери уже переговорил с нападающим и заверил, что он входит в его планы.