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Англия
01 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:44
1671
0

Неожиданный вариант. Клуб АПЛ забирает у МЮ Рэшфорда

Форвард окажется в Астон Вилле

01 февраля 2025, 15:39 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:44
1671
0
Неожиданный вариант. Клуб АПЛ забирает у МЮ Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Решфорд

По информации британских СМИ, Астон Вилла близка к аренде форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда, который не играет при тренере Рубене Амориме.

Ранее сообщалось, что игрока хотели подписать Милан, Боруссия Дортмунд, Барселона и другие клубы, однако им не удалось договориться по зарплате британца.

Астон Вилла покроет большую часть зарплаты Рэшфорда, а бирмингемскому клубу осталось согласовать вопрос наличия в соглашении с МЮ опции выкупа футболиста после сезона.

Тренер Унаи Эмери уже переговорил с нападающим и заверил, что он входит в его планы.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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