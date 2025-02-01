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Товарищеские матчи
Левый Берег
01.02.2025 16:00 – 35 0 : 0
Фратрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 16:00 |
172
0

Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

01 февраля 2025, 16:00 |
172
0
Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

Киевская команда «Левый Берег» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет болгарский клуб «Фратрия» Варна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 16:00 в Goldcity Sport Complex в турецкой Алании.

Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Фратрия Варна
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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