01.02.2025 16:00 – 35’ 0 : 0
Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 16:00 |
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Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
01 февраля 2025, 16:00 |
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Киевская команда «Левый Берег» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет болгарский клуб «Фратрия» Варна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 16:00 в Goldcity Sport Complex в турецкой Алании.
Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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