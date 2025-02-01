Киевская команда «Левый Берег» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет болгарский клуб «Фратрия» Варна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 16:00 в Goldcity Sport Complex в турецкой Алании.

Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча