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  4. Начали сборы с победы. Левый Берег разобрался с болгарским клубом
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 18:38 |
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Начали сборы с победы. Левый Берег разобрался с болгарским клубом

Все голы команда Виталия Первака забила во втором тайме

01 февраля 2025, 18:38 |
150
0
Начали сборы с победы. Левый Берег разобрался с болгарским клубом
ФК Левый Берег

«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба стала болгарская «Фратрия» (Варна).

Соперник «Левого Берега» выступает во втором по силе дивизионе болгарского футбола и занимает 14 место. После 21 тура в активе команды 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 9 поражений). Несколько дней назад «Фратрия» провела спарринг с юношеским составом киевского «Динамо» и потерпела поражение со счетом 0:6.

Первый тайм матча «Левый Берег» – «Фратрия» прошел без забитых мячей. А вот после перерыва в ворота болгарского клуба влетело три мяча. «Левый Берег» забивал на 55-й, 74-й, 90-й минутах.

Товарищеский матч. 1 февраля. Алания, Турция.

Левый Берег (Киев, Украина) – Фратрия (Варна, Болгария) – 3:0

Голы: Войцеховский (55), Шастал (74), Игрок на просмотре (89).

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Левый Берег Киев Фратрия Варна контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Виталий Первак
Сергій Турчак Источник: ФК Левый берег
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