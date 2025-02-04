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  4. Виталий ПЕРВАК: «Требовали соблюдения игровой дисциплины»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 14:55 |
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Виталий ПЕРВАК: «Требовали соблюдения игровой дисциплины»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал результат спарринга с «Фратрией»

04 февраля 2025, 14:55 |
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Виталий ПЕРВАК: «Требовали соблюдения игровой дисциплины»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

В первом контрольном матче на сборах в Турции «Левый Берег» встречался с болгарским клубом «Фратрия» (Варна). Подопечные Виталия Первака одержали уверенную победу со счетом 3:0. Тренер остался доволен результатом матча и работой футболистов.

«Доволен игрой команды и результатом. Ребята серьезно отнеслись к этому спаррингу. Получили заряд положительных эмоций, но предстоит еще много работы. Доволен работой нашего новичка Дмитрия Шастала. Он квалифицированный футболист и все зависит только от него. Каждому игроку есть над чем работать.

Прежде всего, требовали от своих подопечных соблюдения игровой дисциплины. Хочу отметить хорошие условия для проведения сборов в Турции. Главное, что здесь немного команд и нам никто не мешает. Поля отличного качества. Сейчас на первый план выходит работа с мячом, но и нагрузку не снижаем».

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Левый Берег Киев Фратрия Варна учебно-тренировочные сборы Дмитрий Шастал контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергій Турчак Источник: ФК Левый берег
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