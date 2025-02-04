Виталий ПЕРВАК: «Требовали соблюдения игровой дисциплины»

В первом контрольном матче на сборах в Турции «Левый Берег» встречался с болгарским клубом «Фратрия» (Варна). Подопечные Виталия Первака одержали уверенную победу со счетом 3:0. Тренер остался доволен результатом матча и работой футболистов.

«Доволен игрой команды и результатом. Ребята серьезно отнеслись к этому спаррингу. Получили заряд положительных эмоций, но предстоит еще много работы. Доволен работой нашего новичка Дмитрия Шастала. Он квалифицированный футболист и все зависит только от него. Каждому игроку есть над чем работать.

Прежде всего, требовали от своих подопечных соблюдения игровой дисциплины. Хочу отметить хорошие условия для проведения сборов в Турции. Главное, что здесь немного команд и нам никто не мешает. Поля отличного качества. Сейчас на первый план выходит работа с мячом, но и нагрузку не снижаем».