Левый Берег – Фратрия – 3:0. Начали с победы. Видео голов и обзор
Все голы украинский клуб забил во втором тайме
«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба стала болгарская «Фратрия» (Варна).
«Фратрия» выступает во втором по силе дивизионе болгарского футбола и занимает 14 место. После 21 тура в активе команды 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 9 поражений).
Первый тайм матча «Левый Берег» – «Фратрия» прошел без забитых мячей. А вот после перерыва в ворота болгарского клуба влетело три мяча. «Левый Берег» забивал на 55-й, 74-й, 89-й минутах.
Товарищеский матч. 1 февраля. Алания, Турция.
«Левый Берег» – «Фратрия» – 3:0
Голы: Войцеховский (55), Шастал (74), Игрок на просмотре (89)
«Левый Берег» (1-й тайм): Караващенко – Соколов, Семенов, Сидней, ИНП (игрок на просмотре) – Приходько, Дедух, Синица, Галас – Гереш (Кобзарь, 33), Ризнык.
«Левый Берег» (2-й тайм): Механив – Астахов, Банада, Шаповал, И.Когут – Косовский, М.Когут, ИНП, Войцеховский, Шастал – Кобзарь (Сухоручко, 59).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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