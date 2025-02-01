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  4. Дмитрий ШАСТАЛ: «Постараемся закрепиться в УПЛ»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 15:27 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:46
218
0

Дмитрий ШАСТАЛ: «Постараемся закрепиться в УПЛ»

Новичок «Левого Берега» рассказал о первых впечатлениях после перехода в команду

01 февраля 2025, 15:27 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:46
218
0
Дмитрий ШАСТАЛ: «Постараемся закрепиться в УПЛ»
ФК Левый Берег. Дмитрий Шастал

Дмитрий Шастал пополнил ряды «Левого Берега». 29-летний атакующий полузащитник поделился своими первыми эмоциями после подписания контракта.

«Позвонил тренер и предложил присоединиться к команде. Главное, что тренер и руководство клуба были заинтересованы мной. Я до этого знал Виталия Первака, видел безумный прогресс Левого Берега. Эти факторы повлияли на то, что я согласился подписать контракт.

Знаю Евгения Банаду, Владислава Шаповала. Вижу, что в Левом Берегу дружный коллектив, поэтому никаких проблем не должно быть.

Стараюсь весной проявить себя в элитном дивизионе. Хочу играть в футбол, который ожидают от меня болельщики. Вместе с командой постараемся закрепиться в УПЛ».

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Дмитрий Шастал Левый Берег Киев Виталий Первак Евгений Банада Владислав Шаповал Украинская Премьер-лига
Сергій Турчак Источник: ФК Левый берег
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