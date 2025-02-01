Дмитрий ШАСТАЛ: «Постараемся закрепиться в УПЛ»

Дмитрий Шастал пополнил ряды «Левого Берега». 29-летний атакующий полузащитник поделился своими первыми эмоциями после подписания контракта.

«Позвонил тренер и предложил присоединиться к команде. Главное, что тренер и руководство клуба были заинтересованы мной. Я до этого знал Виталия Первака, видел безумный прогресс Левого Берега. Эти факторы повлияли на то, что я согласился подписать контракт.

Знаю Евгения Банаду, Владислава Шаповала. Вижу, что в Левом Берегу дружный коллектив, поэтому никаких проблем не должно быть.

Стараюсь весной проявить себя в элитном дивизионе. Хочу играть в футбол, который ожидают от меня болельщики. Вместе с командой постараемся закрепиться в УПЛ».