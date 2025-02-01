Переговоры в процессе. Зинченко очень близок к переходу в Атлетико

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко очень близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает испанское издание Fichajes.net, «матрасники» ведут переговоры с представителями клуба и хотят завершить подписание как можно скорее. «Атлетико» имеет время на трансфер украинца до третьего февраля, когда закрывается зимнее трансферное окно. Руководство клуба считает, что Александр усилит состав команды и поможет своей универсальностью. Детали переговоров остаются неизвестными, однако ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет подписать украинца меньше, чем за 20 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего Зинченко в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.