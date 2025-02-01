Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры в процессе. Зинченко очень близок к переходу в Атлетико
Испания
01 февраля 2025, 15:40 |
1184
3

Переговоры в процессе. Зинченко очень близок к переходу в Атлетико

Матрасники хотят подписать украинца в ближайшее время

01 февраля 2025, 15:40 |
1184
3
Переговоры в процессе. Зинченко очень близок к переходу в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко очень близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает испанское издание Fichajes.net, «матрасники» ведут переговоры с представителями клуба и хотят завершить подписание как можно скорее. «Атлетико» имеет время на трансфер украинца до третьего февраля, когда закрывается зимнее трансферное окно. Руководство клуба считает, что Александр усилит состав команды и поможет своей универсальностью. Детали переговоров остаются неизвестными, однако ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет подписать украинца меньше, чем за 20 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего Зинченко в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного экс-защитника Милана стал игроком Аталанты
Неожиданный вариант. Клуб АПЛ забирает у МЮ Рэшфорда
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой хавбек Ливерпуля будет выступать за аутсайдера Ла Лиги
Александр Зинченко Атлетико Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«До свидания». Переход Сикана в Динамо сорвался из-за обиды
Футбол | 01 февраля 2025, 08:50 9
«До свидания». Переход Сикана в Динамо сорвался из-за обиды
«До свидания». Переход Сикана в Динамо сорвался из-за обиды

Первый тренер футболиста Юрий Романов вспомнил трансферы своего воспитанника

Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01 февраля 2025, 15:51 1
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 февраля в 17:00 по Киеву

Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01.02.2025, 09:01
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 01.02.2025, 08:00
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Понты, не поедет в испанию
Ответить
0
Lulinnha
Неожиданно как-то. Хотя у Рея и Аспи заканчиваются контракты летом. Так что вполне вероятная тема с подписанием Зины. Есть время адаптации и сыграться. Конкурировать с Хави Главном будет тяжело. Впрочем у них разный профиль на позицию ЛЗ. 
Ответить
0
Lesovij7
Разве не сегодня закрывается трансферное окно?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 24
Футбол
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 15
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем