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Англия
13 сентября 2023, 21:44 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:52
355
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Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде

Переезд в Чемпионшип – достаточно смелый шаг со стороны украинского форварда

13 сентября 2023, 21:44 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:52
355
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Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
ФК Сандерленд. Назарий Русин

Казалось бы, в летнее трансферное окно этот переход так и не состоится. Назария Русина начали активно прочить на уход из «Зари» как только стало ясно, что тренерский пост луганской команды покинул Патрик ван Леувен. Нидерландский специалист перебрался в «Шахтер», и практически сразу же СМИ начали сватать вслед за ним в стан «горняков» еще и Русина. Однако у чемпиона Украины появился серьезный конкурент – «Сандерленд», который несколько месяцев вел упорные торги по украинскому легионеру, и в конце концов 1 сентября объявил о заключении сделки с «Зарей».

По неофициальной информации «Сандерленд» заплатил за Русина 2,5 миллиона евро, что ровно в десять раз больше, нежели сами луганчане перевели год назад в казну киевского «Динамо». С «черными котами» (прозвище новой команды Назария) украинский форвард подписал четырехлетнее трудовое соглашение, и теперь готовится к тому, чтобы уже в ближайшей перспективе стать звездой для 49-тысячного «Стэдиум оф Лайт».

Семь сезонов вне элиты

Футбольный клуб «Сандерленд» был основан 144 года назад – в 1879-м. С тех пор «черные коты» шесть раз становились чемпионами Англии, но крайний их титул датирован уже весьма далеким сезоном-1935/36.

Непосредственно в рамках английской Премьер-лиги, которая была основана в 1992 году путем реорганизации Первого дивизиона Футбольной лиги, «Сандерленд» впервые сыграл в сезоне-1996/97, и не смог с ходу удержаться в элите, отправившись обратно в Чемпионшип. Спустя два года «черные коты» смогли вернуться, после чего пробыли на топ-уровне уже значительно больше – четыре сезона, пока опять не вылетели.

Наиболее успешный отрезок в современной истории «Сандерленда» был зафиксирован с сезона-2007/08 до сезона-2016/17. Именно тогда «черные коты» стабильно выступали на уровне АПЛ, хотя и занимали преимущественно места в нижней части турнирной таблицы. Однако абсолютно провальный сезон-2016/17, по ходу которого главным тренером «Сандерленда» являлся шотландец Дэвид Мойес, завершил мини-эпоху для «черных котов» в Премьер-лиге. Команда заняла последнее место, и вылетела в Чемпионшип, где уже в следующем сезоне оказалась безоговорочно худшей (24 место), и с ходу спикировала еще ниже – в Лигу 1.

После катастрофического падения от АПЛ до Лиги 1 миллиардер Эллис Шорт, при котором «Сандерленд» и пережил лучшую в современной истории полосу в рамках элитарного английского дивизиона, решил продать клуб местному бизнесмену Стюарту Дональду, однако тот не смог быстро вернуть «Сандерленд» на вершину, и уже в декабре 2020 года уступил контрольный пакет акций «черных котов» французу Кириллу Луи-Дрейфусу, который является сыном экс-собственника «Марселя» Робера Луи-Дрейфуса, скончавшегося в 2009 году.

По состоянию на текущий момент 25-летнему Кириллу Луи-Дрейфусу принадлежат 64% акций «Сандерленда», а остальные 36% находятся под контролем 42-летнего уругвайского бизнесмена и сенатора Хуана Сартори, являющегося также членом правления и одним из вице-президентов «Монако».

Несмотря на молодость, амбициозность и отсутствие проблем с финансами у владельцев, нынешний «Сандерленд» нельзя назвать ключевым претендентом на повышение в классе уже по итогам сезона-2023/24. «Черные коты» вообще уже семь лет находятся вне элиты, причем четыре из них провели в рамках Лиги 1, а в минувшем розыгрыше Чемпионшипа финишировали на шестом месте, угодив в плей-офф, но уступив там уже в полуфинале – «Лутону» (2:1, 0:2).

Знакомая тактика и большой кредит доверия

В нынешнем «Сандерленде» наставником Назария Русина будет 59-летний Тони Моубрей. Его тренерская карьера начиналась довольно стремительно: в первом же сезоне он привел шотландский «Хиберниан» к «бронзе» в национальном чемпионате и был назван лучшим тренером года по версии журналистов. Вскоре Моубрей перебрался в «Вест Бромвич», который за два сезона сумел вернуть в Премьер-лигу, однако на топ-уровне задержаться «дроздам» не помог и ушел в отставку.

Пиком карьеры Моубрея стал сезон-2009/10, когда его позвал к себе гранд шотландского футбола «Селтик», но там у Тони дела совсем не заладились, и он был уволен еще за несколько месяцев до завершения чемпионата. Впоследствии тренировал «Мидлсбро», «Ковентри» и «Блэкберн», пока летом минувшего года не был назначен наставником «Сандерленда», и едва с ходу не завоевал с «черными котами» продвижение в АПЛ.

Моубрей предпочитает использовать в «Сандерленде» стартовую схему 4-2-3-1, которая прекрасно знакома Русину по периоду в «Заре», когда ее тренировал Патрик ван Леувен. Несмотря на то, что в луганской команде Назарию нередко приходилось действовать в зоне левого флангового нападающего, в «Сандерленде», похоже, украинца рассматривают больше как центрфорварда.

Да и пока Русин имеет большой кредит доверия со стороны руководства клуба. В частности, недавно спортивный директор «черных котов» Кристьян Спикмен заявил, что в «Сандерленде» понимают, что украинцу потребуется определенный период на адаптацию к новой лиге и требованиям, однако уверены, что этот футболист может сделать команду значительно сильнее.

«Мы все еще думаем, что он на подъеме и находится на пути к достижению определенного уровня. Русин довольно поздно раскрылся, но в то же время за последние 18-24 месяцев он показал действительно сильные результаты. Конечно, мы ожидаем, что он перейдет сюда и после небольшой адаптации сможет повлиять на команду и стать для нас основным игроком. Это то, что мы видели в его играх, и это то, что мы чувствуем, что он может привнести», – сказал Спикмен.

Отсутствие серьезных конкурентов

Откровенно говоря, можно понять, почему Русин захотел перебраться в «Сандерленд». И дело не только в возможности поиграть в Англии и неплохо заработать, но и в том, что в стане «черных котов» ныне нет серьезной конкуренции на позиции центрфорварда.

Летом «Сандерленд» покинул 27-летний шотландец Росс Стюарт, который был ключевой фигурой в нападении «черных котов» в последние годы (в частности, забил 26 мячей в 49 матчах Лиги 1 сезона-2021/22 и 10 – в 13 поединках Чемпионшипа-2022/23). Его за 9,3 миллионов евро подписал «Саутгемптон», и эти деньги помогли «черным котам» провести довольно активную и, на первый взгляд, перспективную трансферную кампанию в межсезонье.

Фактически «Сандерленд» в летнее трансферное окно подписал сразу четырех новых номинальных центрфорвардов. Помимо Русина, речь идет о 18-летнем испанце Элиэзере Майенде (куплен у «Сошо» за 800 тысяч евро), 20-летнем португальце Луише Семеду (куплен у «Бенфики» за 500 тысяч евро) и 20-летнем англичанине Мэйсоне Берстоу (арендован у «Челси»).

К настоящему моменту ни один из них не успел зарекомендовать себя в статусе ключевого игрока, и по-видимому, эту роль Моубрей отводит именно Русину, если тот, конечно, не разочарует английского специалиста. В первых матчах сезона наставнику «Сандерленда» вовсе не от хорошей жизни приходилось ставить на позицию центрального нападающего не только 20-летнего Луиша Семеду, который пока выглядит абсолютно неготовым играть на таком уровне, причем в стартовом составе, но и номинальных вингеров – Абдуллу Ба, Брэдли Дака и 17-летнего Джоба Беллингема.

Последний является родным братом молодой звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема, и перебрался в «Сандерленд» летом нынешнего года из «Бирмингема» за 1,75 миллиона евро, хотя уже сейчас оценочная стоимость этого футболиста равна 5 миллионам в общеевропейской валюте. Джоб Беллингем наряду с Назарием Русиным являются, пожалуй, самыми перспективными кадровыми приобретениями «Сандерленда» в межсезонье, и на обоих делается серьезная ставка по выполнению ключевой задачи – выхода в Премьер-лигу.

У Русина есть все, чтобы заиграть в Сандерленде, но проблемы тоже существенны

Учитывая объективные факторы, который на текущий момент сложились в «Сандерленде», Назарий Русин имеет все шансы, чтобы очень быстро оправдать ожидания клубного руководства и стать одной из важнейший фигур для «черных котов». Главный тренер Моубрей, похоже, доволен приходом украинца и всерьез рассчитывает на него уже в самом ближайшем будущем. Серьезно подстраиваться под новую тактику и манеру игры в «Сандерленде» Русину также не придется, потому как в «Заре» он сталкивался с похожими требованиями. Что правда, «черные коты» еще более нацелены на атаку и креатив (на текущий момент «Сандерленд» является лидером сезона в Чемпионшипе по обводкам (203), а также занимает вторые места по касаниям в штрафной (128) и выполненным угловым (40), и это при том, что по касаниям в штрафной Русин еще в «Заре» был одним из лучших в УПЛ, выполнив в сезоне-2022/23 128 таких действий, что стало третьим показателем в лиге после Довбика и Буяльского).

Отсутствие серьезных конкурентов также должно сыграть исключительно на руку Русину. При этом, номинальные центрфорварды «Сандерленда» – это сплошь и рядом молодые и неопытные игроки, на фоне которых Назарий с его 87 матчами в рамках украинской Премьер-лиги и 9 поединками в еврокубках выглядит едва ли не гроссмейстером, говоря шахматными терминами.

Но и проблемы, с которыми уже столкнулся и которые осознает Русин, для нашего центрфорварда обещают быть весьма существенными. Ключевая – плохое знание языка, о чем сам Назарий откровенно рассказал журналистам.

«У меня не идеальный английский язык. Скажу, что даже плохой. Я уже должен его учить. «Сандерленд» готов предоставить мне переводчика в первый месяц, чтобы мне было лучше. В «Сандерленде» в молодежной команде играет украинский футболист Тимур Тутеров, он поможет мне с адаптацией», – сказал экс-форвард «Зари».

Тот факт, что переводчик Русину будет выделен только в «первый месяц» говорит о многом. Очевидно, в «Сандерленде» не будут давать украинцу слишком много времени на раскачку. Там надеются на максимальный профессионализм экс-форварда «Зари», и ожидают, что Назарий окажется способен показать себя с лучшей стороны не только на поле, но и за его пределами – в изучении языка, установлении адекватных контактов с партнерами по команде и других «акклиматизационных» нюансах, причем как можно скорее.

Если представить, что Русин, как и многие наши легионеры до него, отправлявшиеся за границу, но так и не снискавшие там славы только по причине неспособности быстро и качественно освоить язык (привет Коноплянке и другим «полиглотам»), не сумеет быстро овладеть английским и влиться в новый коллектив, то уже в январе «Сандерленд» наверняка вновь выйдет на рынок и будет искать нового футболиста на эту позицию. Что будет тогда с Русиным? Возможно, для него все еще будет существовать опция воссоединения с ван Леувеном в «Шахтере», хотя далеко не факт. И лучше бы на такой «крайний случай» Назарию не уповать от слова «совсем». В конце концов, Чемпионшип – далеко не АПЛ, и неужели этот уровень окажется абсолютно неприступным для одного из лучших игроков прошлого сезона УПЛ?

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Владислав Рейский
Хотелось бы верить что будет все ок, но зная этого игрока не факт, лучше было бы в Бельгию на сезон-другой
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