Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде

Казалось бы, в летнее трансферное окно этот переход так и не состоится. Назария Русина начали активно прочить на уход из «Зари» как только стало ясно, что тренерский пост луганской команды покинул Патрик ван Леувен. Нидерландский специалист перебрался в «Шахтер», и практически сразу же СМИ начали сватать вслед за ним в стан «горняков» еще и Русина. Однако у чемпиона Украины появился серьезный конкурент – «Сандерленд», который несколько месяцев вел упорные торги по украинскому легионеру, и в конце концов 1 сентября объявил о заключении сделки с «Зарей».

По неофициальной информации «Сандерленд» заплатил за Русина 2,5 миллиона евро, что ровно в десять раз больше, нежели сами луганчане перевели год назад в казну киевского «Динамо». С «черными котами» (прозвище новой команды Назария) украинский форвард подписал четырехлетнее трудовое соглашение, и теперь готовится к тому, чтобы уже в ближайшей перспективе стать звездой для 49-тысячного «Стэдиум оф Лайт».

Футбольный клуб «Сандерленд» был основан 144 года назад – в 1879-м. С тех пор «черные коты» шесть раз становились чемпионами Англии, но крайний их титул датирован уже весьма далеким сезоном-1935/36.

Непосредственно в рамках английской Премьер-лиги, которая была основана в 1992 году путем реорганизации Первого дивизиона Футбольной лиги, «Сандерленд» впервые сыграл в сезоне-1996/97, и не смог с ходу удержаться в элите, отправившись обратно в Чемпионшип. Спустя два года «черные коты» смогли вернуться, после чего пробыли на топ-уровне уже значительно больше – четыре сезона, пока опять не вылетели.

Наиболее успешный отрезок в современной истории «Сандерленда» был зафиксирован с сезона-2007/08 до сезона-2016/17. Именно тогда «черные коты» стабильно выступали на уровне АПЛ, хотя и занимали преимущественно места в нижней части турнирной таблицы. Однако абсолютно провальный сезон-2016/17, по ходу которого главным тренером «Сандерленда» являлся шотландец Дэвид Мойес, завершил мини-эпоху для «черных котов» в Премьер-лиге. Команда заняла последнее место, и вылетела в Чемпионшип, где уже в следующем сезоне оказалась безоговорочно худшей (24 место), и с ходу спикировала еще ниже – в Лигу 1.

После катастрофического падения от АПЛ до Лиги 1 миллиардер Эллис Шорт, при котором «Сандерленд» и пережил лучшую в современной истории полосу в рамках элитарного английского дивизиона, решил продать клуб местному бизнесмену Стюарту Дональду, однако тот не смог быстро вернуть «Сандерленд» на вершину, и уже в декабре 2020 года уступил контрольный пакет акций «черных котов» французу Кириллу Луи-Дрейфусу, который является сыном экс-собственника «Марселя» Робера Луи-Дрейфуса, скончавшегося в 2009 году.

По состоянию на текущий момент 25-летнему Кириллу Луи-Дрейфусу принадлежат 64% акций «Сандерленда», а остальные 36% находятся под контролем 42-летнего уругвайского бизнесмена и сенатора Хуана Сартори, являющегося также членом правления и одним из вице-президентов «Монако».

Несмотря на молодость, амбициозность и отсутствие проблем с финансами у владельцев, нынешний «Сандерленд» нельзя назвать ключевым претендентом на повышение в классе уже по итогам сезона-2023/24. «Черные коты» вообще уже семь лет находятся вне элиты, причем четыре из них провели в рамках Лиги 1, а в минувшем розыгрыше Чемпионшипа финишировали на шестом месте, угодив в плей-офф, но уступив там уже в полуфинале – «Лутону» (2:1, 0:2).

В нынешнем «Сандерленде» наставником Назария Русина будет 59-летний Тони Моубрей. Его тренерская карьера начиналась довольно стремительно: в первом же сезоне он привел шотландский «Хиберниан» к «бронзе» в национальном чемпионате и был назван лучшим тренером года по версии журналистов. Вскоре Моубрей перебрался в «Вест Бромвич», который за два сезона сумел вернуть в Премьер-лигу, однако на топ-уровне задержаться «дроздам» не помог и ушел в отставку.

Пиком карьеры Моубрея стал сезон-2009/10, когда его позвал к себе гранд шотландского футбола «Селтик», но там у Тони дела совсем не заладились, и он был уволен еще за несколько месяцев до завершения чемпионата. Впоследствии тренировал «Мидлсбро», «Ковентри» и «Блэкберн», пока летом минувшего года не был назначен наставником «Сандерленда», и едва с ходу не завоевал с «черными котами» продвижение в АПЛ.

Welcome to #SAFC, Tony Mowbray ✍️



The 58-year-old has signed a two-year contract on Wearside!