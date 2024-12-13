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13 декабря 2024, 03:51 |
753
1

ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро

Невероятная история жизненного падения Асамоа Гьяна

13 декабря 2024, 03:51 |
753
1
ФОТО. Он зарабатывал больше Неймара, а сейчас на его счету 724 евро
Instagram. Асамоа Г'ян

Экс-нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян не сумел с умом распорядиться миллионами, которые он заработал на протяжении своей карьеры.

Сейчас Асамоа 39 лет и в своё время он считался нападающим уровня ТОП-5 лиг Европы: за свою карьеру он поиграл за такие клубы как – «Удинезе», «Ренн», «Сандерленд», также успел съездить на заработки в Эмираты – в «Аль-Айн», и в Китай – «Шанхай СИПГ». Доигрывал уже в менее известных клубах.

Когда Асамоа играл в китайской Суперлиге, он зарабатывал 274 тысячи евро в неделю – это больше, чем в то время получали такие звезды как Неймар, Суарес и Гарет Бэйл.

С течением времени Гьян только тратил деньги и никак не приумножал свой капитал.

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В прошлом году выяснилось, что у экс-футболиста есть три ребенка. Ранее Асамоа не признал их, но суд заставил платить алименты. Накопилась очень существенная сумма, и Гьян был вынужден продавать свои активы: он продал два дома в Великобритании и Гане, продал все автомобили, и драгоценности, которые имел.

В один момент Асамоа признался, что у него есть только 724 евро и что он полный банкрот.

Сейчас экс-футболист пытается оттолкнуться от дна и найти себя в других сферах жизни – он был промоутером боксерских поединков, был певцом, основал авиакомпанию, и даже пробовал себя в роли политика.

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Артем Діхтяренко Источник: Sportsport.ba
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Комментарии 1
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dimando560
Та маячня. Як з 2М фоловерів можна мати 800 на рахунку?🤣 З такою кількістю людина заробляє десятки тисяч на місяць.
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