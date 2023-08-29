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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 18:28 | Обновлено 29 августа 2023, 18:52
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2

Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере

Заря отказалась от этого варианта

29 августа 2023, 18:28 | Обновлено 29 августа 2023, 18:52
1112
2
Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере
ФК Заря. Назарий Русин

По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен до последнего надеялся, что клуб сможет договориться с «Зарей» по поводу трансфера вингера Назария Русина.

Пообщается, что клуб так и не дождался того предложения, на которое рассчитывал (около 4-х миллионов евро), поэтому активно вел переговоры с «Сандерлендом», где игрок должен оказаться в ближайшее время.

Сам Русин в комментарии Sport.ua рассказал о планах вскоре вылететь в Великобританию для подписания контракта.

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Заря Луганск Шахтер Донецк Назарий Русин Сандерленд
Источник Циганик LIVE
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FunnyCat_____
после воровства тренера для шахтера ценник должен был быть х10 от цены другим клубам!
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