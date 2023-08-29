Не договорились. Ван Леувен ждал Русина в Шахтере

По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен до последнего надеялся, что клуб сможет договориться с «Зарей» по поводу трансфера вингера Назария Русина.

Пообщается, что клуб так и не дождался того предложения, на которое рассчитывал (около 4-х миллионов евро), поэтому активно вел переговоры с «Сандерлендом», где игрок должен оказаться в ближайшее время.

Сам Русин в комментарии Sport.ua рассказал о планах вскоре вылететь в Великобританию для подписания контракта.