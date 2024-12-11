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Чемпионшип Англия
Сандерленд
10.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Бристоль Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 декабря 2024, 02:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:22
14
0

Сандерленд – Бристоль Сити – 1:1. Сравняли на 90+3-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

11 декабря 2024, 02:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:22
14
0
Сандерленд – Бристоль Сити – 1:1. Сравняли на 90+3-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Сандерленд» и «Бристоль Сити».

Поединок проходил на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Чемпионшип Англии. 20 тур. 10 декабря

«Сандерленд» – «Бристоль Сити» – 1:1

Голы: Робертс, 90+3 – Макнелли, 62

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Робертс (Сандерленд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Макнелли (Бристоль Сити).
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Сандерленд Бристоль Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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