10.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Англия11 декабря 2024, 02:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:22
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Сандерленд – Бристоль Сити – 1:1. Сравняли на 90+3-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
11 декабря 2024, 02:20 | Обновлено 11 декабря 2024, 02:22
14
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10 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Сандерленд» и «Бристоль Сити».
Поединок проходил на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Чемпионшип Англии. 20 тур. 10 декабря
«Сандерленд» – «Бристоль Сити» – 1:1
Голы: Робертс, 90+3 – Макнелли, 62
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Робертс (Сандерленд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Люк Макнелли (Бристоль Сити).
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