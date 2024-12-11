10 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 20-го тура между командами «Сандерленд» и «Бристоль Сити».

Поединок проходил на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Чемпионшип Англии. 20 тур. 10 декабря

«Сандерленд» – «Бристоль Сити» – 1:1

Голы: Робертс, 90+3 – Макнелли, 62

Видеообзор матча: