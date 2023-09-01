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Англия
01 сентября 2023, 20:13 | Обновлено 01 сентября 2023, 21:05
2979
12

ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд

Украинский форвард скоро присоединится к новой команде

01 сентября 2023, 20:13 | Обновлено 01 сентября 2023, 21:05
2979
12
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
ФК Заря. Назарий Русин

Английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.

24-летний форвард подписал с английским клубом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на 1 год. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось о компенсации в районе 2-3 миллионов евро.

«Назарий – это игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени. Мы рады, что заключили соглашение о его переходе. Он динамичный и умный форвард, любящий использовать пространство, забивает голы, отдает голевые. Мы с нетерпением ждем Назария, когда он адаптируется к жизни в новой среде, и мы рады приветствовать его у нас». – спортивный директор «Сандерленда».

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Назарий Русин Сандерленд Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Ігор Сірий
Sport UA, де ви таких берете? У заголовку назву команди АПЛ правильно написати не можуть...
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Та найміть вже фаньку редактором новин… і йому що буде їсти і вам хоч якайсь редактура… вже назву клубу написати правильно не можуть (
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0
ALKOSruLKA
не вірю в успіх, АЛЕ _- УДАЧІ!
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0
ЖОРА Жора124
Наверно автор гарі Поттера передивився хаха
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0
FunnyCat_____
красавчик что выбрал правильный клуб! Успехов в карьере !
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0
naverland
Супер, успехов.
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0
simon andre
Сандерленд перешёл Назарий Русин а что сайту приснилось не понятно.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Удачи и голов!
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0
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