ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд

Английский «Сандерленд» официально подтвердил трансфер украинского нападающего «Зари» Назария Русина.

24-летний форвард подписал с английским клубом четырехлетний контракт с возможностью продления еще на 1 год. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось о компенсации в районе 2-3 миллионов евро.

«Назарий – это игрок, за которым мы следили в течение некоторого времени. Мы рады, что заключили соглашение о его переходе. Он динамичный и умный форвард, любящий использовать пространство, забивает голы, отдает голевые. Мы с нетерпением ждем Назария, когда он адаптируется к жизни в новой среде, и мы рады приветствовать его у нас». – спортивный директор «Сандерленда».