Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд

Луганская «Заря» и английский «Сандерленд» договорились о трансфере украинского нападающего Назария Русина, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клубы долго вели переговоры, но в конце концов договорились про все детали. В частности, «Заря» получит процент от последующей перепродажи 24-летнего украинца, но конкретная цифра пока не называется. Также источник не указывает, на какой сумме трансфера сошлись клубы.

Зато известен срок контракта Назария. Вскоре он пройдет медосмотр и поставит подпись под четырехлетним соглашением, в котором будет возможность продления еще на год.

В этом сезоне «Сандерленд» играет в Чемпионшипе и прямо сейчас идет на 15-м месте с 3 очками после 3 туров.