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Англия
24 августа 2023, 13:40 | Обновлено 24 августа 2023, 14:38
3178
6

Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд

Нападающий «Зари» едет покорять Англию

24 августа 2023, 13:40 | Обновлено 24 августа 2023, 14:38
3178
6
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
ФК Заря. Назарий Русин

Луганская «Заря» и английский «Сандерленд» договорились о трансфере украинского нападающего Назария Русина, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клубы долго вели переговоры, но в конце концов договорились про все детали. В частности, «Заря» получит процент от последующей перепродажи 24-летнего украинца, но конкретная цифра пока не называется. Также источник не указывает, на какой сумме трансфера сошлись клубы.

Зато известен срок контракта Назария. Вскоре он пройдет медосмотр и поставит подпись под четырехлетним соглашением, в котором будет возможность продления еще на год.

В этом сезоне «Сандерленд» играет в Чемпионшипе и прямо сейчас идет на 15-м месте с 3 очками после 3 туров.

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Назарий Русин Сандерленд Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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Vovan78
Радий за Назарія, але не розумію менеджмент Зорі, як вони будуть грати в єврокубках? Назарію, удачі в Англії!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
acfred
Чемпіоншип не гірше УПЛ ) це точно, але адаптація - мова і тп... багато питань, тому ризиковано
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+1
Игорь Украинский
Смешно..выбор аутсайдер это сильно(
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0
kadaad
Распродажа клубов ЧУ продолжается, видимо тему выхода в европейские кубки можно будет забыть.
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0
Умник
Красава
Ответить
0
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