КОНОПЛЯНКА: «Надо учить язык. Хочешь в туалет и не знаешь, как сказать»

Хавбек «Шахтера» считает, что уехал в Европу на пару лет позже чем надо

  • 11.04.2020 00:59
  • 304 просмотра
  • 2 комментария
КОНОПЛЯНКА: «Надо учить язык. Хочешь в туалет и не знаешь, как сказать»
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка во время прямого эфира на странице УАФ в Instagram рассказал, за кого болеет в европейских чемпионатах:

«Если бы можно было что-то поменять в истории, я б пораньше уехал в Европу. Наверно, пару лет потерял. И еще: я бы быстрее выучил язык, потому что без него никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить и не знаешь, как сказать.

Я один год играл в испанской «Севилье», затем три года за «Шальке» в Германии. Только через год я уже почувствовал себя как дома. Я понимал язык, разговаривал через полгода. Если бы на пару лет раньше уехал, было бы получше».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 11.04.2020 01:27
    0
    DSH88, 11.04.2020 01:19
    А что когда хочешь в туалет это надо всех в курс дела ввести ... Или у "звёзд" по тихому без выкладывания фоток это уже не получается ...
    та яка воно "звізда"? Зірка - то Блохін, Шевченко, Бекхем, Мессі, Роналдінью...
    А це так коно_опля!
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 11.04.2020 01:19
    +3
    А что когда хочешь в туалет это надо всех в курс дела ввести ... Или у "звёзд" по тихому без выкладывания фоток это уже не получается ...
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 11.04.2020 01:19
    +3
    А что когда хочешь в туалет это надо всех в курс дела ввести ... Или у "звёзд" по тихому без выкладывания фоток это уже не получается ...
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 11.04.2020 01:27
    0
    DSH88, 11.04.2020 01:19
    А что когда хочешь в туалет это надо всех в курс дела ввести ... Или у "звёзд" по тихому без выкладывания фоток это уже не получается ...
    та яка воно "звізда"? Зірка - то Блохін, Шевченко, Бекхем, Мессі, Роналдінью...
    А це так коно_опля!
    Ссылка
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