КОНОПЛЯНКА: «Надо учить язык. Хочешь в туалет и не знаешь, как сказать»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка во время прямого эфира на странице УАФ в Instagram рассказал, за кого болеет в европейских чемпионатах:

«Если бы можно было что-то поменять в истории, я б пораньше уехал в Европу. Наверно, пару лет потерял. И еще: я бы быстрее выучил язык, потому что без него никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить и не знаешь, как сказать.

Я один год играл в испанской «Севилье», затем три года за «Шальке» в Германии. Только через год я уже почувствовал себя как дома. Я понимал язык, разговаривал через полгода. Если бы на пару лет раньше уехал, было бы получше».