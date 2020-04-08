КОНОПЛЯНКА: «В Испании болею за россиянина из Валенсии»

Хавбек донецкого «Шахтера» рассказал, за кого переживает в Ла Лиге и Серии A

  • 08.04.2020 16:34
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  • 4 комментария
КОНОПЛЯНКА: «В Испании болею за россиянина из Валенсии»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка во время прямого эфира на странице УАФ в Instagram рассказал, за кого болеет в европейских чемпионатах:

«В Испании есть две команды, которые могут выиграть чемпионат. За Дениса Черышева из «Валенсии», на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но мы все понимаем, что шанс на это – один процент. Разве что, если только вернется в «Реал».

«Барселона» или «Реал»? Наверное, сейчас – «Барса». Хотя, когда в «Реале» был Криштиану, лига была немного интереснее, все согласны с этим.

А в Италии у судей есть симпатия к «Ювентусу». С самого детства я болел за «Ювентус», когда там были Дель Пьеро, Зидан. А потом, как повзрослел, мне это как-то надоело. Сейчас хотелось бы, чтобы «Рома» выигрывала. И, наверное, еще болею за «Наполи», так как знаю там защитника Максимовича из Сербии. Он хороший парень, желаю ему стать чемпионом Италии.

«Аталанта» находится на правильном пути, но клубу сейчас тяжело. Если они будут играть так, как в этом сезоне, думаю, то их ожидает серьезный успех. Малиновский? Вот когда он будет играть с первых минут, тогда будет понятно».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 08.04.2020 16:51
    -2
    Виктор Иванов, 08.04.2020 16:47
    Классный вброс
    Оценят ли?
    а что, для кого-то это секрет ?.. ну, не футболка с вежливыми людьми, но тоже мышебраЦтво... Хотя у этого выбора не было - в Испании не так много корефанов руЦкоязычных....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 08.04.2020 16:49
    -1
    "Вот когда он будет играть с первых минут, тогда будет понятно", - сказал чувак, не игравший с первых минут последних 3-4 сезона
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.04.2020 16:47
    +2
    Классный вброс
    Оценят ли?
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 08.04.2020 16:45
    -2
    совок
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.04.2020 16:47
    +2
    Классный вброс
    Оценят ли?
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