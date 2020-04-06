Все надоедает. Коноплянка назвал 5 дел, которыми занимается на карантине

Хавбек сборной Украины признал, что ему просто хочется уехать куда-то

  • 06.04.2020 22:29
  • 470 просмотров
  • 1 комментарий
Все надоедает. Коноплянка назвал 5 дел, которыми занимается на карантине
© Instsgram. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка во время прямого эфира на странице УАФ в Instagram рассказал, чем можно заняться на карантине:

«На карантине мне не скучно. Чем можно заняться дома? Первое – играть с детьми. Надо придумать, чем их занять, иначе они будут сидеть у тебя на голове.

Второе – заниматься спортом.Третье – уборка в квартире. Четвертое – готовить еду. Раньше это редко делал, но у меня получается. И пятое – беру ноутбук и смотрю фильм или сериал. Или играю в Playstation. Все это мне надоедает, хочется уехать куда-то, но необходимо соблюдать карантин».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не толстеем 🐷🚫

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.04.2020 23:07
    +1
    Почитал бы книгу толковую... Впрочем, о чем это я? Коноплянка и книга - оксюморон
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.04.2020 23:07
    +1
    Почитал бы книгу толковую... Впрочем, о чем это я? Коноплянка и книга - оксюморон
    Ссылка
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