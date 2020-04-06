Все надоедает. Коноплянка назвал 5 дел, которыми занимается на карантине

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка во время прямого эфира на странице УАФ в Instagram рассказал, чем можно заняться на карантине:

«На карантине мне не скучно. Чем можно заняться дома? Первое – играть с детьми. Надо придумать, чем их занять, иначе они будут сидеть у тебя на голове.

Второе – заниматься спортом.Третье – уборка в квартире. Четвертое – готовить еду. Раньше это редко делал, но у меня получается. И пятое – беру ноутбук и смотрю фильм или сериал. Или играю в Playstation. Все это мне надоедает, хочется уехать куда-то, но необходимо соблюдать карантин».