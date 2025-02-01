Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный в старте. Известны составы на матч Борнмут – Ливерпуль
Англия
01 февраля 2025, 15:49 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:53
287
0

Забарный в старте. Известны составы на матч Борнмут – Ливерпуль

Игра начнется в 17:00

01 февраля 2025, 15:49 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:53
287
0
Забарный в старте. Известны составы на матч Борнмут – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек хозяев Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Перед матчем в турнирной таблице «Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место. «Борнмут» набрал 40 пунктов и занимает седьмую позицию.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал
Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер
Илья Забарный Борнмут Ливерпуль Борнмут - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Бокс | 01 февраля 2025, 03:24 0
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал

Тайсон прорекламировал журнал The Ring

Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 февраля 2025, 15:24 0
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 февраля в 22:00 по Киеву

Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Футбол | 01.02.2025, 11:30
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Еретики из прошлого. Как Швеции удалось поднять с колен свой чемпионат
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Футбол | 31.01.2025, 17:34
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 1
Бокс
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
31.01.2025, 14:25 12
Футбол
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 24
Футбол
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем