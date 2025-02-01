Англия01 февраля 2025, 15:49 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:53
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Забарный в старте. Известны составы на матч Борнмут – Ливерпуль
Игра начнется в 17:00
01 февраля 2025, 15:49 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:53
287
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1 февраля состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».
Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек хозяев Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.
Перед матчем в турнирной таблице «Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место. «Борнмут» набрал 40 пунктов и занимает седьмую позицию.
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
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