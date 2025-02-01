Забарный в старте. Известны составы на матч Борнмут – Ливерпуль

1 февраля состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок. Украинский центрбек хозяев Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

Перед матчем в турнирной таблице «Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место. «Борнмут» набрал 40 пунктов и занимает седьмую позицию.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.