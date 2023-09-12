Матч Румыния – Косово приостанавливали из-за лозунгов «Косово – это Сербия»
Румынские фанаты разбушевались
Матч отбора Евро-2024 Румыния – Косово был приостановлен в первом тайме.
Причиной стали баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» румынских болельщиков. Также фанаты на трибунах скандировали эти лозунги.
Обе команды находились в раздевалках окуло 50 минут, после чего встречу возобновили. Была просьба освободить трибуну ультрас, чего в итоге не произошло.
BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc— Emanuel Roşu (@Emishor) September 12, 2023
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