Матч Румыния – Косово приостанавливали из-за лозунгов «Косово – это Сербия»

Матч отбора Евро-2024 Румыния – Косово был приостановлен в первом тайме.

Причиной стали баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» румынских болельщиков. Также фанаты на трибунах скандировали эти лозунги.

Обе команды находились в раздевалках окуло 50 минут, после чего встречу возобновили. Была просьба освободить трибуну ультрас, чего в итоге не произошло.

BREAKING NEWS: Romania vs Kosovo on hold after "Kosovo is Serbia" chanting and banners at the Romania ultras end. pic.twitter.com/JLhah3FWhc