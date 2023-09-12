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Евро
Румыния
12.09.2023 21:45 – 90+ 0 : 0
Косово
Матч был приостановлен на более 30 минут из-за политических баннеров фанатов
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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:21
1414
3

Матч Румыния – Косово приостанавливали из-за лозунгов «Косово – это Сербия»

Румынские фанаты разбушевались

12 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:21
1414
3
Матч Румыния – Косово приостанавливали из-за лозунгов «Косово – это Сербия»
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч отбора Евро-2024 Румыния – Косово был приостановлен в первом тайме.

Причиной стали баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» румынских болельщиков. Также фанаты на трибунах скандировали эти лозунги.

Обе команды находились в раздевалках окуло 50 минут, после чего встречу возобновили. Была просьба освободить трибуну ультрас, чего в итоге не произошло.

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Источник Sport.ua
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Вася Пупкин
Бесарабія - це Румунія? Клоуни) Враховуючи ситуацію з ударами шахедів, Румунія швидше відмовиться від частини своєї території, ніж отримає Бесарабію.
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+3
А Ш
0-3 і хай кричать собі скільки влізе
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+3
Кінґ Українською
Косово насправді Сербія.Якою б довбанутою Сербія не була б,проте з нейтрального боку всім зрозуміло,що Косово та Метохія=Сербія.А щодо Бесарабія,то українська частина=Україна,а щодо Молдови,то це я не буду казати,це у молдован варто запитати чи вони один народ.+там є ще проблема Гагаузії.
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