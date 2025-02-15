В Турции определили судьбу скандального матча Галатасарай – Адана Демирспор

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Турции решил защитать «Адана Демирспор» техническое поражение со счетом 0:3 в матче 23-го тура Суперлиги с «Галатасараем».

Дисциплинарный комитет 13 февраля провел заседание, по итогам которого решил отнести команде техническое поражение со счетом 0:3, также с нее было снято 3 очка.

Кроме этого, председателю правления клуба Мурату Санджаку был назначен денежный штраф в размере 500 тысяч лир (около 11,3 тысяч евро) и был дисквалифицирован на 30 дней.

9 февраля 2025 года матч чемпионата Турции между командами не был доигран, поскольку игроки «Адана Демирспор» покинули поле на 31-й минуте игры из-за протеста гостей по поводу несправедливо назначенного пенальти, который реализовал Альваро Мората.