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Чемпионат Турции
Галатасарай
09.02.2025 18:00 – Матч прерван, 38’ 1 : 0
Адана Демирспор
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Турция
09 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:34
824
0

Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти

Руководство «Адана Демирспор» приказало футболистам закончить досрочно игру

09 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 09 февраля 2025, 19:34
824
0
Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Турции встречались «Галатасарай» и «Адана Демирспор».

На 12-й минуте матча арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Адана Демирспор». К отметке подошел Альваро Мората и забил гол.

Игра продолжилась, но на 31-й минуте футболисты «Адана Демирспор» покинули пределы поля по приказу руководства. Причиной такого решения называют протест на назначенный пенальти.

Игроки «Галатасарая» некоторое время находились на футбольном поле, а затем также отправились в раздевалку.

Матч официально приостановлен, и его судьбу будут решать в кабинетах Турецкой футбольной федерации.

Чемпионат Турции. 23-й тур. 9 февраля

Галатасарай – Адана Демирспор – 1:0 (приостановлено на 34-й минуте)

Гол: Мората, 12 (с пенальти)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Галатасарай Адана Демирспор скандал чемпионат Турции по футболу Альваро Мората
Александр Сильченко Источник: ntv.com.tr
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