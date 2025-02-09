Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти
Руководство «Адана Демирспор» приказало футболистам закончить досрочно игру
9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Турции встречались «Галатасарай» и «Адана Демирспор».
На 12-й минуте матча арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Адана Демирспор». К отметке подошел Альваро Мората и забил гол.
Игра продолжилась, но на 31-й минуте футболисты «Адана Демирспор» покинули пределы поля по приказу руководства. Причиной такого решения называют протест на назначенный пенальти.
Игроки «Галатасарая» некоторое время находились на футбольном поле, а затем также отправились в раздевалку.
Матч официально приостановлен, и его судьбу будут решать в кабинетах Турецкой футбольной федерации.
Чемпионат Турции. 23-й тур. 9 февраля
Галатасарай – Адана Демирспор – 1:0 (приостановлено на 34-й минуте)
Гол: Мората, 12 (с пенальти)
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