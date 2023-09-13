Румыния обыграла Косово в матче, который прерывался. Лидирует Швейцария
Швейцария разгромила Андорру, а Израиль нанес поражение беларуси
12 сентября в группе I квалификации Евро-2024 состоялись 3 матча.
Румыния обыграла Косово (2:0) в матче, который надолго прерывался и длился около трех часов.
В дебюте игры румынские ультрас показали баннер «Косово – это Сербия», и это вызвало конфликт. Игра возобновилась более чем через полчаса.
В других матчах Швейцария разгромила Андорру (3:0), а Израиль нанес поражение беларуси (1:0).
В группе за две путевки на Евро ведут борьбу Швейцария (14), Румыния (12) и Израиль (11).
Квалификация Евро-2024
Группа I. 6-й тур, 12 сентября
Румыния – Косово – 2:0
Голы: Станчу, 83, Михейле, 90+3
Швейцария – Андорра – 3:0
Голы: Иттен, 49, Джака, 84, Шакири, 90+3 (пен).
Израиль – беларусь – 1:0
Гол: Каниховски, 90+3
События матча
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