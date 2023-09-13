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Евро
Румыния
12.09.2023 21:45 – FT 2 : 0
Косово
Матч был приостановлен на более 30 минут из-за политических баннеров фанатов
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Чемпионат Европы
13 сентября 2023, 02:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 03:02
82
0

Румыния обыграла Косово в матче, который прерывался. Лидирует Швейцария

Швейцария разгромила Андорру, а Израиль нанес поражение беларуси

13 сентября 2023, 02:23 | Обновлено 13 сентября 2023, 03:02
82
0
Румыния обыграла Косово в матче, который прерывался. Лидирует Швейцария
Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября в группе I квалификации Евро-2024 состоялись 3 матча.

Румыния обыграла Косово (2:0) в матче, который надолго прерывался и длился около трех часов.

В дебюте игры румынские ультрас показали баннер «Косово – это Сербия», и это вызвало конфликт. Игра возобновилась более чем через полчаса.

В других матчах Швейцария разгромила Андорру (3:0), а Израиль нанес поражение беларуси (1:0).

В группе за две путевки на Евро ведут борьбу Швейцария (14), Румыния (12) и Израиль (11).

Квалификация Евро-2024

Группа I. 6-й тур, 12 сентября

Румыния – Косово – 2:0

Голы: Станчу, 83, Михейле, 90+3

Швейцария – Андорра – 3:0

Голы: Иттен, 49, Джака, 84, Шакири, 90+3 (пен).

Израиль – беларусь – 1:0

Гол: Каниховски, 90+3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Николае Станчу (Румыния).
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Источник Sport.ua
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