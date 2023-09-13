Румыния обыграла Косово в матче, который прерывался. Лидирует Швейцария

12 сентября в группе I квалификации Евро-2024 состоялись 3 матча.

Румыния обыграла Косово (2:0) в матче, который надолго прерывался и длился около трех часов.

В дебюте игры румынские ультрас показали баннер «Косово – это Сербия», и это вызвало конфликт. Игра возобновилась более чем через полчаса.

В других матчах Швейцария разгромила Андорру (3:0), а Израиль нанес поражение беларуси (1:0).

В группе за две путевки на Евро ведут борьбу Швейцария (14), Румыния (12) и Израиль (11).

Квалификация Евро-2024

Группа I. 6-й тур, 12 сентября

Румыния – Косово – 2:0

Голы: Станчу, 83, Михейле, 90+3

Швейцария – Андорра – 3:0

Голы: Иттен, 49, Джака, 84, Шакири, 90+3 (пен).

Израиль – беларусь – 1:0

Гол: Каниховски, 90+3