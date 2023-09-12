Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коул ПАЛМЕР: «Мне понравился проект Челси»
Англия
12 сентября 2023, 17:44 |
222
0

Коул ПАЛМЕР: «Мне понравился проект Челси»

Вингер «Челси» рассказал, почему перешел в лондонский клуб

12 сентября 2023, 17:44 |
222
0
Коул ПАЛМЕР: «Мне понравился проект Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский новичок «Челси» Коул Палмер в интервью Daily Mail рассказал, почему выбрал именно лондонский клуб:

«Челси» объяснили мне суть своего проекта, и он мне понравился. Я почувствовал, что здесь я смогу оказать влияние, делать разницу».

Напомним, «Челси» приобрел Коула Палмера у «Манчестер Сити» летом 2023 года, выплатив «горожанам» 40 миллионов фунтов при трансферной стоимости в 15.5 миллионов фунтов. 21-летний англичанин провел всего 19 матчей в Английской Премьер-лиге. При этом он еще не успел отличиться голом в чемпионате.

По теме:
Манчестер Юнайтед намерен сохранить Пельистри
Челси на 6 недель потерял дорогостоящего новичка
На полпути: перестройка Ливерпуля идет не совсем по плану
Коул Палмер Челси Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест
Футбол | 11 сентября 2023, 19:12 6
Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест
Конец карьеры? Поль Погба провалил допинг-тест

В организме хавбека «Ювентуса» нашли тестостерон

Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Футбол | 12 сентября 2023, 14:28 7
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»
Йожеф САБО: «Зинченко видит поле ягодицами»

Бывший тренер сборной Украины поделился своими ожиданиями от игры с Италией

Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Италией
Футбол | 12.09.2023, 10:18
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Италией
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Италией
Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
Футбол | 12.09.2023, 13:27
Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Футбол | 11.09.2023, 20:30
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
11.09.2023, 05:05 3
Футбол
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
11.09.2023, 14:45 19
Футбол
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
Тымчик покинул расположение сборной Украины
Тымчик покинул расположение сборной Украины
10.09.2023, 16:22 2
Футбол
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
11.09.2023, 15:52 30
Футбол
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
11.09.2023, 12:39 4
Теннис
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 6
Футбол
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем