Коул ПАЛМЕР: «Мне понравился проект Челси»
Вингер «Челси» рассказал, почему перешел в лондонский клуб
Английский новичок «Челси» Коул Палмер в интервью Daily Mail рассказал, почему выбрал именно лондонский клуб:
«Челси» объяснили мне суть своего проекта, и он мне понравился. Я почувствовал, что здесь я смогу оказать влияние, делать разницу».
Напомним, «Челси» приобрел Коула Палмера у «Манчестер Сити» летом 2023 года, выплатив «горожанам» 40 миллионов фунтов при трансферной стоимости в 15.5 миллионов фунтов. 21-летний англичанин провел всего 19 матчей в Английской Премьер-лиге. При этом он еще не успел отличиться голом в чемпионате.
Cole Palmer on #CFC move: “Chelsea explained the project, I liked the project. I feel like I can have an impact there”, says via Daily Mail. 🔵✨ pic.twitter.com/tVvdQoPO8g— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023
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