Ральф Рангник прокомментировал слухи о назначении в сборную Германии

65-летний немецкий тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал слухи о своем возможном назначении на должность главного тренера сборной Германии, которая стала вакантной после увольнения Ханси Флика:

«Без шансов. 14 месяцев назад я решил возглавить сборную Австрии, подготовить команду к отбору на Евро и хорошо там выступить. Все остальное для меня неважно».

Сейчас сборная Австрии под руководством бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте в своей отборочной группе, имея 10 очков в 4-х турах. Такой же результат у сборной Бельгии, которая идет на 1-й строчке.