Ральф Рангник прокомментировал слухи о назначении в сборную Германии

65-летний немецкий тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал слухи о своем возможном назначении на должность главного тренера сборной Германии, которая стала вакантной после увольнения Ханси Флика:

Сейчас сборная Австрии под руководством бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте в своей отборочной группе, имея 10 очков в 4-х турах. Такой же результат у сборной Бельгии, которая идет на 1-й строчке.

Ralf Rangnick won’t be Germany coach: “No chance. I decided 14 months ago to work as head coach at Austria, prepare the team to qualify for the Euros and play a good role there”. ⛔️🇩🇪



“Everything else is not a topic for me”, told @ORF. pic.twitter.com/FUxLot8taF