Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»

Вчера сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 дома сыграла вничью 1:1 с Англией. Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков вышел в основе команды Сергея Реброва и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Сергея Сидорчука.

Известный английский журналист издания The Athletic Адам Крафтон в своем Твиттере высоко оценил игру Судакова в матче с Англией:

«Судаков – это класс. Ему только недавно исполнился 21 год. Он выглядел очень перспективно в составе «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезон и теперь, очень вероятно, станет следующей большой продажей «Шахтера».

Sudakov is class. Just turned 21. Was v promising in Shakhtar's CL group stage last season and likely the next expensive cab off the rank at Shakhtar.