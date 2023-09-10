Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»
Адам Крафтон высоко оценил игру полузащитника
Вчера сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 дома сыграла вничью 1:1 с Англией. Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков вышел в основе команды Сергея Реброва и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Сергея Сидорчука.
Известный английский журналист издания The Athletic Адам Крафтон в своем Твиттере высоко оценил игру Судакова в матче с Англией:
«Судаков – это класс. Ему только недавно исполнился 21 год. Он выглядел очень перспективно в составе «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезон и теперь, очень вероятно, станет следующей большой продажей «Шахтера».
Sudakov is class. Just turned 21. Was v promising in Shakhtar's CL group stage last season and likely the next expensive cab off the rank at Shakhtar.— Adam Crafton (@AdamCrafton_) September 9, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики признали лучшим автора единственного гола украинцев – Александра Зинченко
В поединке 1/8 финала наши волейболисты выиграли у Португалии со счетом 3:0