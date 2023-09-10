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  4. Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 13:13 |
2044
8

Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»

Адам Крафтон высоко оценил игру полузащитника

10 сентября 2023, 13:13 |
2044
8
Английский журналист: «Судаков – следующая большая продажа Шахтера»
УАФ. Георгий Судаков

Вчера сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 дома сыграла вничью 1:1 с Англией. Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков вышел в основе команды Сергея Реброва и провел на поле 65 минут, после чего был заменен на Сергея Сидорчука.

Известный английский журналист издания The Athletic Адам Крафтон в своем Твиттере высоко оценил игру Судакова в матче с Англией:

«Судаков – это класс. Ему только недавно исполнился 21 год. Он выглядел очень перспективно в составе «Шахтера» в групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезон и теперь, очень вероятно, станет следующей большой продажей «Шахтера».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 8
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AndiM
можливо через років 10 , коли в світі трохи забудуть про трансфер інстасамки.
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+4
GloryUkraine
Цікаво хто дасть більше Челсі чи Арсенал?😁
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Дані Рохас
Шахтёр продав Мудрика за такие огромные деньги - потерял намного больше миллионов чем 70м, за счёт того что какой дурак теперь будет тратить такие деньги за футболистов Шахтера? Это антиреклама на десятилетие
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Господин UAF
Дурник з челсі за 70 млн відіб'є бажання зв'язуватися з шахтарем🤣
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0
Fant24
Не дцмаю .После провала с трансфером Мудрика каждую шахтеровскую сделку теперь будут изучать под микроскопом 
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0
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