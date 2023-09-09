Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии

Это было начало весны 2023 года, сборная Украины получила главного тренера переходного периода в лице Руслана Ротаня, ожидая подписания контракта между Ассоциацией футбола и Сергеем Ребровым. Но все эти события не освобождали нас от обязанностей начинать свой путь квалификацией к чемпионату Европы-2024, который летом следующего года будет проходить на полях Германии.

Делать это приходилось на легендарном стадионе «Уэмбли», где сборная Англии просто так не отпускает ни одного соперника. Вот и «сине-желтым» было несладко. Произошло поражение со счетом 0:2, без особых надежд на успех по ходу игры. Однако затем Ребров наконец начал работу во главе главной команды страны и как-то мы начали двигаться в верном направлении.

Победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0) во время июньского цикла были значительно важнее символических 3:3 в товарищеской игре против Германии, потому что давали нам возможность воспользоваться вынужденной паузой в календаре сборной Италии, пока Англия тем временем бешеными темпами отрывалась от остальных конкурентов.

И вот, начало сентября, и мы снова говорим о национальной сборной Украины и ее шансах на выход из группы C среди двух действительно крупных футбольных европейских стран. Ответный матч против Англии в этом плане был для нас очень ответственным, ведь при поддержке номинально домашних трибун стадиона в польском городе Вроцлав можно было небезосновательно помечтать и об успехе.

Об уровне игроков сборной английской команды нашим футболистам лишний раз напоминать не было необходимости, потому что украинское представительство, в частности в АПЛ, стремительно растет уже не первый год, поэтому все хорошо знают возможности друг друга. Вот и не вызвал никакого удивления тот факт, что «сине-желтые» остались без мяча с самого начала игры, тогда как соперники пытались задавить нас собственным авторитетом.

Получалось, к нашему счастью, не очень. Команда Реброва почти не допускала ошибок в позиционной защите, тогда как оппоненты применяли все многообразие средств преодоления сопротивления, однако решающим был умеренно низкий темп, что оставляло нам определенные шансы. А там и середина тайма была где-то неподалеку на горизонте, поэтому постепенно Украина начала отходить от собственных владений и пробовать свои силы в нападении.

Преимущественно, это были простые забросы на фланги и передачи крайним защитникам, но и с таким тривиальным подходом «три льва» не знали, что делать. Как следствие – гол на 26 минуте авторства Александра Зинченко, который выступил на завершении прострела Ефима Конопли с правого фланга штрафной.

Далее все события начали циклично повторяться – Украина играет без мяча, Англия атакует, но уже заметно нервничает при малейшем намеке на неудачное действие. К сожалению, к категории таких не относился роскошный пас Кейна от центрального круга на правый фланг штрафной за спину Миколенко, на который откликнулся Уокер и затем спокойно переиграл Бущана в ближнем бою. Но больше возможностей у соперников у наших ворот фактически и не было, что можно было считать неплохим достижением по итогам первого тайма.

В перерыве Ребров решил заменить Матвиенко на Кривцова, и это была как попытка провести работу над ошибками первого тайма, так и попытка освежить центр обороны, на который приходилась наибольшая нагрузка. Англия так же продолжала держать мяч в своих ногах, что вообще никого не удивило, но постоянные передачи с флангов вторым этажом совсем не подходили уровню команды Гарета Саутгейта. Но все равно было тревожно, потому что иногда прилетали выстрелы вроде удара Саки с дальней дистанции в перекладину.

Что касается нашей игры в атаке, то акцент делался на быстрые выходы, но Мудрик местами свободным пространством за спиной Уокера вовремя не пользовался, а Цыганкову просто не давала выйти из-под опеки целая стая соперников вокруг. Впрочем, в конце концов, что такого интересного предложили нам гости, чтобы получить три очка? Да, собственно, ничего. Поэтому и ничья их также вполне должна была бы устроить.

Через несколько дней сборная Украины сыграет в Милане против Италии, а Англия проведет товарищеский матч против Шотландии.

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Украина – Англия – 1:1

Зинченко (26) – Уокер (41)

Степаненко (22), Яремчук (43) – Мэддисон (35), Магуайр (86)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зинченко (Буяльский, 76), Мудрик (Назарина, 90), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллингем (Рашфорд, 66), Мэддисон (Фоден, 66).

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

Стадион «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА