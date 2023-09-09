Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Евро
УКРАИНА
09.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 20:51 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:06
9658
93

Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии

Команда Сергея Реброва отобрала очки у лидера группы С

09 сентября 2023, 20:51 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:06
9658
93
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Это было начало весны 2023 года, сборная Украины получила главного тренера переходного периода в лице Руслана Ротаня, ожидая подписания контракта между Ассоциацией футбола и Сергеем Ребровым. Но все эти события не освобождали нас от обязанностей начинать свой путь квалификацией к чемпионату Европы-2024, который летом следующего года будет проходить на полях Германии.

Делать это приходилось на легендарном стадионе «Уэмбли», где сборная Англии просто так не отпускает ни одного соперника. Вот и «сине-желтым» было несладко. Произошло поражение со счетом 0:2, без особых надежд на успех по ходу игры. Однако затем Ребров наконец начал работу во главе главной команды страны и как-то мы начали двигаться в верном направлении.

Победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0) во время июньского цикла были значительно важнее символических 3:3 в товарищеской игре против Германии, потому что давали нам возможность воспользоваться вынужденной паузой в календаре сборной Италии, пока Англия тем временем бешеными темпами отрывалась от остальных конкурентов.

И вот, начало сентября, и мы снова говорим о национальной сборной Украины и ее шансах на выход из группы C среди двух действительно крупных футбольных европейских стран. Ответный матч против Англии в этом плане был для нас очень ответственным, ведь при поддержке номинально домашних трибун стадиона в польском городе Вроцлав можно было небезосновательно помечтать и об успехе.

Об уровне игроков сборной английской команды нашим футболистам лишний раз напоминать не было необходимости, потому что украинское представительство, в частности в АПЛ, стремительно растет уже не первый год, поэтому все хорошо знают возможности друг друга. Вот и не вызвал никакого удивления тот факт, что «сине-желтые» остались без мяча с самого начала игры, тогда как соперники пытались задавить нас собственным авторитетом.

Получалось, к нашему счастью, не очень. Команда Реброва почти не допускала ошибок в позиционной защите, тогда как оппоненты применяли все многообразие средств преодоления сопротивления, однако решающим был умеренно низкий темп, что оставляло нам определенные шансы. А там и середина тайма была где-то неподалеку на горизонте, поэтому постепенно Украина начала отходить от собственных владений и пробовать свои силы в нападении.

Преимущественно, это были простые забросы на фланги и передачи крайним защитникам, но и с таким тривиальным подходом «три льва» не знали, что делать. Как следствие – гол на 26 минуте авторства Александра Зинченко, который выступил на завершении прострела Ефима Конопли с правого фланга штрафной.

Далее все события начали циклично повторяться – Украина играет без мяча, Англия атакует, но уже заметно нервничает при малейшем намеке на неудачное действие. К сожалению, к категории таких не относился роскошный пас Кейна от центрального круга на правый фланг штрафной за спину Миколенко, на который откликнулся Уокер и затем спокойно переиграл Бущана в ближнем бою. Но больше возможностей у соперников у наших ворот фактически и не было, что можно было считать неплохим достижением по итогам первого тайма.

В перерыве Ребров решил заменить Матвиенко на Кривцова, и это была как попытка провести работу над ошибками первого тайма, так и попытка освежить центр обороны, на который приходилась наибольшая нагрузка. Англия так же продолжала держать мяч в своих ногах, что вообще никого не удивило, но постоянные передачи с флангов вторым этажом совсем не подходили уровню команды Гарета Саутгейта. Но все равно было тревожно, потому что иногда прилетали выстрелы вроде удара Саки с дальней дистанции в перекладину.

Что касается нашей игры в атаке, то акцент делался на быстрые выходы, но Мудрик местами свободным пространством за спиной Уокера вовремя не пользовался, а Цыганкову просто не давала выйти из-под опеки целая стая соперников вокруг. Впрочем, в конце концов, что такого интересного предложили нам гости, чтобы получить три очка? Да, собственно, ничего. Поэтому и ничья их также вполне должна была бы устроить.

Через несколько дней сборная Украины сыграет в Милане против Италии, а Англия проведет товарищеский матч против Шотландии.

Квалификация Евро-2024. Группа С.

Украина – Англия – 1:1

Зинченко (26) – Уокер (41)

Степаненко (22), Яремчук (43) – Мэддисон (35), Магуайр (86)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зинченко (Буяльский, 76), Мудрик (Назарина, 90), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллингем (Рашфорд, 66), Мэддисон (Фоден, 66).

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария)

Стадион «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша)

УКРАИНА – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
Украина – Англия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(40)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ
Футбол | 09 сентября 2023, 20:15 2
Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ
Ворскла сенсационно обыграла Осиек и вышла во 2-й раунд отбора женской ЛЧ

Украинская команда обыграла представительниц хорватского клуба со счетом 3:0

Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Футбол | 08 сентября 2023, 22:05 6
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией

Александр Тымчик точно с Англией не сыграет

Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»
Футбол | 09.09.2023, 12:49
Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»
Александр ПЕТРАКОВ: «Хочу помочь армянскому народу»
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Теннис | 09.09.2023, 00:57
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Другие виды | 08.09.2023, 22:51
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Комментарии 96
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Польше, полякам, Вроцлаву и нашим болельщикам большой респект! Тут можно смело сказать, что мы играли ДОМА!!! И я думаю, что именно этот фактор позволил нам достичь не плохого результата! 
По игре:
1. Стёпа ТОП. Такое чувство что "матч смерти играл".
2. Забарный на 33 минуте - ну это прям огонь и хладнокровность)))
3. В целом игра не плохая, результат отличный.
П.С. С Матвиенко что-то надо решать. Или Степу ниже опускать или хз че делать. Пожарник еще тот.
Ответить
+24
Показать Скрыть 2 ответа
Avaksi
Той випадок коли і результат не поганий, і гра не безнадійна
Ответить
+18
Алексей
1-1 хороший результат  , теперь ждём чтобы Северная Македония сделали чудо и сыграли вничью 
Ответить
+13
Gargantua
тут некоторые вопрошали за какие заслуги Реброва так долго приглашали в сборную.
ну вот сбсн. при большом количестве внутренних проблем мы увидели команду.
Ответить
+13
Ztpolissay
Хлопці молодці,Конопля лев матчу.
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
Nordenus
В наших реалиях, о таком результате можно только мечтать, так что красавцы
Ответить
+11
Darkness1984
Хороша гра і не поганий результат. Степаненко сьогодні просто топ!!! Взагалі всі зіграли дуже достойно, крім Яремчука.
Мудрику потрібно йти з Челсі кудись в оренду, а то шкода, що талант свій закопає 
Ответить
+9
Показать Скрыть 8 ответов
BaZia
Я гадаю нічия з Італією теж буде пристойним результатом.. аби не програти 
Ответить
+9
Ukraine_Kiev_Fan
Леоненко там слюной не подавился) Зина забил единственный наш гол)
Ответить
+9
Показать Скрыть 2 ответа
Invulnerable
Это же Англия там такие быстрые и мощные игроки просто взрыв мозга !!! Наши молодцы 👏 👏 1-1 о таком сейчас можно только мечтать !!!!
Ответить
+8
Octopus
Ребров это не про эффектность, а про эффективность. Ждем еще подвига от сборной С. Македонии
Ответить
+8
Ukraine_Kiev_Fan
Конопля красава тоже. Столько раз игру читал, на опережение. Хотел бы в Англии на него посмотреть. Хороший уровень показал. Хотя играл со всякими биллингемами и рашфордами. Выглядел круто
Ответить
+7
bonv
Респект Реброву і збірній України!
Ответить
+7
Иван Качура
Дякую за гру 👍 молодці 👏🇺🇦
Ответить
+7
AK.228
Молодці!!
Ответить
+7
Роман Романченков
Бущан - кращий воротар України;
Зіна - топ;
Конопля - гарний матч;
Стьопа - звір;
Забарний - гравець топ-клубу у найближчому майбутньому;
Мудрик - самозакоханий без критичного мислення гравець (Коноплянку пам'ятаєте?);
Миколенко - повозили його добряче (слабенько).
Всі інші - середній рівень...
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Молодцы. 
Ответить
+5
Лютый Кандибобер
Миколенко конечно привез капитально... мяч летел через пол-поля, и он не смог понять траекторию...
Ответить
+4
Cityzen83
Чудовий результат! І гра не погана. Молодці!
Ответить
+4
VARioR
Хлопці і тренер молодці! Матч, дійсно, вартий похвали. Треба подякувати вболівальникам за підтримку -- створили домашню атмосферу. Не знаю чи англійці викладалися на повну, але програвати і грати на нічию точно не хотіли. Тому результат є. Зараз готуватись до Італії, бо це будуть ключові зустрічі, якщо будуть грати як сьогодні, то повинно все вийти позитивно. Не хочеться критики футболістів, але , наприклад, Яремчук сьогодні взагалі випав, Мудрик -- швидкість є, а футбольної думки не було,  травмувався на рівному місці( здоров'я йому). Миколенко після травми, можливо,  не достатньо відновився, хоча там пас Кейна ідеальний. Загалом всіх з позитивним результатом, чекаємо на вдалу гру в Римі, а сьогодні нехай П. Македонія трохи відбере очки в італійців.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 5
Футбол
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
07.09.2023, 22:09 23
Футбол
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
08.09.2023, 18:10 3
Баскетбол
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
08.09.2023, 08:13 10
Теннис
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины
07.09.2023, 21:11 1
Хоккей
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем