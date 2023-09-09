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УКРАИНА
09.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
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09 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:07
4499
0

РЕБРОВ: «У Матвиенко травма. Не разделяю игроков, сегодня не было лучших»

Главный тренер сборной Украины – про матч с Англией

09 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:07
4499
0
РЕБРОВ: «У Матвиенко травма. Не разделяю игроков, сегодня не было лучших»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат поединка:

— Как команда будет готовиться к поединку с Италией? Сможете сыграть на таком же уровне или даже лучше?

— Посмотрим, сейчас очень важно восстановление, игроки уже его начали. Для нас следующая игра не менее важна, чем эта.

— Может, не до конца сработал ваш план? Можно ли было добиться большего, чем такая игра?

— У нас был определенный план, но Англия его разрушила. Мы должны были атаковать больше, но очень тяжело было выходить из обороны. Футбол – это результат. Да, Англия владела инициативой, но сколько они создали моментов? Я считаю, что мы очень качественно играли в обороне, поблагодарил ребят за это. Я говорил перед игрой, что очень важно получать удовольствие от игры в обороне. Они сегодня это проделали.

— Хотели бы вы проводить следующие матчи в Польше, в частности во Вроцлаве, учитывая сегодняшнюю атмосферу?

— Да, я считаю, что сегодня была очень хорошая атмосфера, наш 12-й игрок очень помог футболистам, болельщики добавили им мотивации. Когда играешь против такого соперника, очень важно иметь поддержку. Считаю, что в Польше у нас была очень горячая поддержка.

— Как оцениваете игру Михаила Мудрика и Романа Яремчука? Насколько удовлетворены действиями команды в атаке?

— Я не разделяю игроков. Сегодня не было лучших футболистов – вся команда работала на оборону. Как я уже сказал, план был другим, мы пытались атаковать, но Англия заставила нас обороняться. Сегодня была такая игра, следующая будет другой.

— Почему вы решили заменить Николая Матвиенко в перерыве?

— К сожалению, у него повреждение, но оно не новое. Я могу только поблагодарить его за то, что вышел на поле и помог команде.

— Насколько важно для Украины соревноваться в таком турнире в трудный для страны момент? Насколько важно в целом играть на таком стадионе при такой атмосфере?

— К сожалению, мы должны проводить матчи за границей. Игроки понимают всю значимость, мы много говорим о войне в Украине. Важно давать нашим людям положительные эмоции, в которых они нуждаются. Эта игра помогла, мы очень счастливы. Когда ты видишь такую атмосферу, понимаешь, для кого играешь.

— Сегодня команда потратила много энергии, было очень жарко… Насколько сложно будет подготовиться к Италии?

– Да, было очень жарко. Но если сравнивать с прошлыми играми, например, с Мальтой, тогда было гораздо жарче. Играть через два дня против таких крепких соперников очень тяжело. Поэтому очень важно восстановление, игрокам это надо понимать.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер (Англия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (УКРАИНА).
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Источник Украинская ассоциация футбола
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