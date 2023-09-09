РЕБРОВ: «У Матвиенко травма. Не разделяю игроков, сегодня не было лучших»
Главный тренер сборной Украины – про матч с Англией
9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.
После завершения встречи наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат поединка:
— Как команда будет готовиться к поединку с Италией? Сможете сыграть на таком же уровне или даже лучше?
— Посмотрим, сейчас очень важно восстановление, игроки уже его начали. Для нас следующая игра не менее важна, чем эта.
— Может, не до конца сработал ваш план? Можно ли было добиться большего, чем такая игра?
— У нас был определенный план, но Англия его разрушила. Мы должны были атаковать больше, но очень тяжело было выходить из обороны. Футбол – это результат. Да, Англия владела инициативой, но сколько они создали моментов? Я считаю, что мы очень качественно играли в обороне, поблагодарил ребят за это. Я говорил перед игрой, что очень важно получать удовольствие от игры в обороне. Они сегодня это проделали.
— Хотели бы вы проводить следующие матчи в Польше, в частности во Вроцлаве, учитывая сегодняшнюю атмосферу?
— Да, я считаю, что сегодня была очень хорошая атмосфера, наш 12-й игрок очень помог футболистам, болельщики добавили им мотивации. Когда играешь против такого соперника, очень важно иметь поддержку. Считаю, что в Польше у нас была очень горячая поддержка.
— Как оцениваете игру Михаила Мудрика и Романа Яремчука? Насколько удовлетворены действиями команды в атаке?
— Я не разделяю игроков. Сегодня не было лучших футболистов – вся команда работала на оборону. Как я уже сказал, план был другим, мы пытались атаковать, но Англия заставила нас обороняться. Сегодня была такая игра, следующая будет другой.
— Почему вы решили заменить Николая Матвиенко в перерыве?
— К сожалению, у него повреждение, но оно не новое. Я могу только поблагодарить его за то, что вышел на поле и помог команде.
— Насколько важно для Украины соревноваться в таком турнире в трудный для страны момент? Насколько важно в целом играть на таком стадионе при такой атмосфере?
— К сожалению, мы должны проводить матчи за границей. Игроки понимают всю значимость, мы много говорим о войне в Украине. Важно давать нашим людям положительные эмоции, в которых они нуждаются. Эта игра помогла, мы очень счастливы. Когда ты видишь такую атмосферу, понимаешь, для кого играешь.
— Сегодня команда потратила много энергии, было очень жарко… Насколько сложно будет подготовиться к Италии?
– Да, было очень жарко. Но если сравнивать с прошлыми играми, например, с Мальтой, тогда было гораздо жарче. Играть через два дня против таких крепких соперников очень тяжело. Поэтому очень важно восстановление, игрокам это надо понимать.
События матча
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