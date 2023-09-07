В субботу, 9 сентября, состоится поединок группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в котором встретятся сборные Украины и Англии. Матч пройдет во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчиньски Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Англии одержала четыре победы и уверенно возглавляет группу С. «Сине-желтые» занимают вторую позицию с двумя победами и одним поражением, которое наша команда потерпела как раз в матче с англичанами. После субботнего поединка команду Сергея Реброва ждет непростое противостояние со сборной Италии.

Анатолий Трубин, вратарь сборной Украины:

«Что касается Англии, то тут даже нечего говорить. Все знают, какие игроки там собраны, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Тем более, что недавно мы играли против них. Все помнят, как забил Сака. Все знают такого нападающего, как Кейн. Но я считаю, что у каждого из игроков сборной Англии хороший удар. Это игроки топ-уровня. Надо готовиться к опасности от каждого из них и от всей команды».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.