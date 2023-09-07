Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Англия. Текстовая трансляция матча
Евро
УКРАИНА
09.09.2023 19:00 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
07 сентября 2023, 23:09 |
256
0

Украина – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка отборочного турнира чемпионата Европы

07 сентября 2023, 23:09 |
256
0
Украина – Англия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 9 сентября, состоится поединок группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, в котором встретятся сборные Украины и Англии. Матч пройдет во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчиньски Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии одержала четыре победы и уверенно возглавляет группу С. «Сине-желтые» занимают вторую позицию с двумя победами и одним поражением, которое наша команда потерпела как раз в матче с англичанами. После субботнего поединка команду Сергея Реброва ждет непростое противостояние со сборной Италии.

Анатолий Трубин, вратарь сборной Украины:

«Что касается Англии, то тут даже нечего говорить. Все знают, какие игроки там собраны, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Тем более, что недавно мы играли против них. Все помнят, как забил Сака. Все знают такого нападающего, как Кейн. Но я считаю, что у каждого из игроков сборной Англии хороший удар. Это игроки топ-уровня. Надо готовиться к опасности от каждого из них и от всей команды».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Группа В. Уверенные победы Франции и Нидерландов, травма Жиру
Отбор Евро-2024. Финляндия – лидер, победы Дании и Словении
Отбор Евро-2024. Непростая победа Польши, Чехия потеряла очки
сборная Украины по футболу чемпионат Европы по футболу Евро-2024 сборная Англии по футболу Украина - Англия текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Теннис | 07 сентября 2023, 07:37 6
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин

В четверке сильнейших сразу три представительницы первой десятки

ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Футбол | 07 сентября 2023, 16:56 5
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии

Роман Яремчук чуть не навредил оператору сборной своим неточным ударом

Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Бокс | 07.09.2023, 09:57
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Футбол | 07.09.2023, 18:46
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов
Футбол | 07.09.2023, 21:30
Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов
Палкин проиграл выборы в правление Ассоциации европейских клубов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
05.09.2023, 17:38 55
Футбол
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 5
Футбол
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
07.09.2023, 08:05 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
05.09.2023, 17:25 23
Футбол
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
06.09.2023, 13:37
Бокс
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем