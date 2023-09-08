Девятого сентября сборная Украины начинает решающий – осенний цикл матчей – отбора на Евро-2024. Первый соперник – самый сложный: действующий вице-чемпион Европы – сборная Англии. Матч состоится в польском Вроцлаве в 19.00 по киевскому времени.

Украина

Третьего сентября игроки и тренерский штаб сборной Украины начали прибывать во Вроцлав. Прибывали небольшими группами. Одна группа – Караваев, Бущан и Тымчик. Еще одна – Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Попов и Ванат. «Горняцкий» десант прибыл в Польшу сразу после матча с «Минаем»: Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Зубков и Назарина. Отдельно прибыл Трубин.

Вечером того же дня в тренировочный лагерь сборной подтянулись «легионеры» - Яремчук, Миколенко, Забарный и Мудрик.

На следующий день прибыли Цыганков, Довбик, Лунин, Зинченко и Михайличенко. Последним из наших сборников добрался во Вроцлав Кривцов (пятого сентября).

Первое тренировочное занятие Сергей Ребров провел третьего сентября. Далее Сергей Станиславович чередовал теоретические и практические занятия.

С шестого сентября «сине-желтые» работали в режиме двухразовых тренировок. В этот же день во Вроцлав прилетел Пихаленок, довызванный в сборную вместо травмированного Шапаренко. Больше кадровых «пробоин» в нашей команде нет.

В первом поединке против англичан – в рамках стартового тура отбора на Евро-2024, украинцы сыграли 26 марта. И уступили 0:2. Мячи на счету Кейна и Сака.

В том поединке действиями гостей руководил Руслан Ротань. А вот следующие две игры – против Северной Македонии и Мальты – национальную сборную Украины выводил уже «постоянный» главный тренер – Сергей Ребров, под началом которого «сине-желтые» одержали две победы и с шестью очками занимают второе место в группе.

Англия

Команда Гарета Саутгейта является безоговорочным лидером нашей группы. В ее активе – 12 очков после четырех поединков. И, если быть объективным, то лишь чудо может помешать англичанам занять итоговое первое место.

В списке из 26 футболистов, вызванных Саутгейтом на игру против сборной Украины, нашлось место и для новых лиц. В частности, игрок «Арсенала» Нкетиа получил дебютный вызов в первую сборную «трех львов».

Кстати, кроме Нкетиа, в сборную вызваны еще трое игроков «канониров» (Ремсдейл, Райс и Сака). Обращает на себя внимание вызов центрбека «МЮ» Магуайра, который на регулярной основе подвергается обструкции болельщиками «красных дьяволов».

Основной защитник сборной Англии и «МанСити» Стоунз травмирован, поэтому вместо него Саутгейт вызвал Томори из «Милана».

Однако на этом проблемы с травмами кандидатов в сборную Англии не закончились. Уже в тренировочном лагере сборной Саутгейту пришлось отказаться от услуг Грилиша и Александер-Арнольда, у которых диагностировали повреждения. Оба футболиста пропустят матч против Украины. Тренерский штаб «трех львов» решил довызвать в национальную команду Триппьера.

Неожиданно вне заявки сборной Англии оказался и Стерлинг.

История противостояний

Англичан нельзя назвать удобным соперником для нашей национальной команды. Оппоненты встречались девять раз, и лишь единожды «сине-желтые» добыли победу (в уже далеком 2009 году). Британцы одержали шесть побед, еще два матча завершились вничью (оба – в отборе на ЧМ-2014). Ощутимый перевес у англичан и по разнице забитых-пропущенных мячей – 15:3.

Прогноз

Англия – неоспоримый фаворит в игре против Украины. И данный тезис подтверждается не только букмекерами и статистикой противостояний, но и нынешним положением дел. Уровень команды «трех львов» - и командный, и особенно индивидуальный – значительно выше соответствующих показателей «сине-желтой» сборной.

Несмотря на определенные проблемы с составом (травмы трех основных игроков), Саутгейт имеет возможность для почти равноценной ротации. Можно не сомневаться, что англичане во Вроцлаве будут играть на победу, ведь она открывает им прямой путь на Евро.

В пользу команды Саутгейта и тот факт, что матч против Украины – единственный отборочный в сентябрьском игровом окне, поэтому можно предположить, что на этот матч команда сделает основной акцент. 12 сентября англичане проведут «лишь» товарищеский поединок против Шотландии.

Главная проблема сборной Украины накануне важнейших матчей (после Англии мы сыграем с Италией) – отсутствие клубной игровой практики у многих игроков основы, начиная от Трубина и заканчивая Яремчуком.

В общем, на самом деле наша сборная смотрится явным андердогом на фоне звездной Англии. Но, как отметил Александр Караваев, на фаворитизм Англии у нас есть и свои козыри – «героизм и единство».

Очень хочется верить, что именно наши козыри в итоге и сыграют. Поэтому ставим на результативную ничью – 1:1.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Ярмоленко, Довбик

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Уокер, Гехи, Райс, Хендерсон, Чилвелл, Сако, Мэддисон, Кейн.

9 сентября, суббота