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  4. Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Евро
УКРАИНА
09.09.2023 19:00 – FT 1 : 1
Англия
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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:36
13080
4

Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С

09 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:36
13080
4
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
УАФ

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Украина – Англия – 1:1

Гол: Зинченко, 26 – Уокер, 41

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Зинченко, 26 мин.

ГОЛ! 1:1 Уокер, 41 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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nicksaf
Ну, кто за мурчика? Я сказал в металлист, значит в металлист.
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+2
Андрей Залищук
крутяк, хлопці, є окремі питання до деяких "бревен" скажімо так, але загалом сьогодні гідно зіграли як по рахунку так і по грі, Ребров респект, тепер би взяти б бал в "макаронів"
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+2
BekXan
Молодці !
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0
Александр Ад
мо-до-дці!Вистояли Можна казати героїчно!Слава Україні!
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0
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