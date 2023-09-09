9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

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Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Украина – Англия – 1:1

Гол: Зинченко, 26 – Уокер, 41

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Зинченко, 26 мин.

ГОЛ! 1:1 Уокер, 41 мин.