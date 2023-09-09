Чемпионат Европы09 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:36
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Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С
09 сентября 2023, 20:55 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:36
13080
4
9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Игра завершилась со счетом 1:1.
Квалификация Евро-2024. 9 сентября
Группа С. 5-й тур
Украина – Англия – 1:1
Гол: Зинченко, 26 – Уокер, 41
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Зинченко, 26 мин.
ГОЛ! 1:1 Уокер, 41 мин.
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Комментарии 4
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Ну, кто за мурчика? Я сказал в металлист, значит в металлист.
крутяк, хлопці, є окремі питання до деяких "бревен" скажімо так, але загалом сьогодні гідно зіграли як по рахунку так і по грі, Ребров респект, тепер би взяти б бал в "макаронів"
Молодці !
мо-до-дці!Вистояли Можна казати героїчно!Слава Україні!
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