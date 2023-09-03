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Испания
03 сентября 2023, 08:55 |
3078
1

Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика

The Athletic разбирает игру подопечных Мичела в матче против «Севильи»

03 сентября 2023, 08:55 |
3078
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Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлый выходные победители Лиги Европы принимали на своем поле команду, которая недавно поднялась в Ла Лигу. Как и ожидалось, столкновение идентичностей было очевидным.

Боевой стиль «Севильи» под руководством Хосе Луиса Мендилибара стал глотком свежего воздуха: прямой, незамысловатый и интенсивный. Но, потерпев третье поражение подряд в начале новой кампании, исполнив за это время 50 навесов в штрафную площадку, «Севилью» при этом заставили выглядеть похожа на нерасторопного аутсайдера. И сделало это команда, которая вполне может претендовать на место в топ-7 в нынешнем сезоне.

«Жирона», как всегда, была хорошо обучена и очень весела, одержав выездную победу 2:1. Они пропустили 21 удар по воротам, 13 раз потеряли мяч в первой третий поля – впрочем, они этого и ожидали.

Одна из самых подвижных команд Испании, «Жирона» в увлекательном поединке держалась на смелости и умении играть сквозь прессинг «Севильи». Победа, поражение или ничья – подопечные Мичела гарантируют захватывающее зрелище...

Каталонский клуб, являющийся сестринским клубом «Манчестер Сити» и частично принадлежащий Пере Гвардиоле, не удивляет тем, что он играет в привлекательный футбол, основанный на владении мячом. Тем не менее, ожидалось, что их размеренный подход к построению атак пострадает в этом сезоне после перехода в «Барселону» дирижера полузащиты Ориоля Ромеу.

Решением Мичела стало перемещение талантливого Алеша Гарсии на позицию опорного хавбека. 26-летний футболист любит перемещаться по всему полю, обеспечивая своих партнеров, и только пять игроков создали больше моментов в Ла Лиге в прошлом сезоне.

В субботу к нему присоединился защитник Мигель Гутьеррес, который перестраивался в полузащиту и постоянно предлагал себя для передачи, чтобы «Жирона» всегда имела возможность выйти из обороны под прессингом.

В прошлом сезоне только «Барселона», «Реал» и «Атлетико» совершили больше передач на своей половине поля, чем «Жирона» – терпение и владение мячом вновь стали ключевым фактором.

Инструкции Мичела стали предельно ясны во время перерыва на водопой, когда микрофон выхватил его страстный разговор с командой, которая уже вела в счете на тот момент.

«Вы должны дольше держать мяч в своих ногах», – сказал он. «Каждый по отдельности, вы должны дольше держать мяч. Если это не невозможно, сделайте касание. Это может быть трудно в условиях высокого давления, но вы должны держать мяч и проявлять индивидуальность. Вы должны держать мяч, ребята.

Пройдите вперед на два метра, отдайте пас, примите правильную позицию чтобы принять мяч и идите вперед.

Два касания, минимум. Постоянно финтить, уходить то в одну сторону, то в другую, прятать мяч, играть так, как будто вы играете на улице».

Серия инструкций, свидетельствующих о техническом мастерстве и смелости, необходимых для игры в стиле «Жироны».

Уже через несколько мгновений после начала игры «Жирона» получает мяч и начинает активно строить атаку из одной трети поля в другую. Виктор Цыганков отдает мяч Янгелю Эррере, который в одно касание пытается отдать пас Савио на фланг. Передача оказывается слишком сильной и мяч выходит за пределы поля.

Камера переключается на боковую линию. Мичел в ярости бросает бутылку с водой на землю. Тренер Санти Поу поднимает вверх два пальца.

«Минимум два касания».

В перерыве Эрреру заменили.

Во втором тайме «Жирона» продолжает действовать, несмотря на усиление давления. Вместо Эрреры на поле выходит центральный защитник Хуанпе, а Давид Лопес переходит в полузащиту, что лишний раз подтверждает позиционную универсальность команды.

Победный гол приходит через 10 минут, в результате атаки, оправдывающей задумки Мичела. Сначала Гарсия получает передачу в полузащите, не боясь поставить шипы на мяч и вызвать прессинг, даже находясь спиной к своим игрокам.

Поощрив прессинг «Севильи», он отдает мяч назад подписанному летом Дейли Блинду. Юссеф Эн-Несири, Оливер Торрес и Лукас Окампос делают шаг вперед, ожидая паса в правую сторону.

Вместо этого Блинд опускает плечо и делает финт влево, после чего передает мяч по флангу на изолированного Савио, который оказывается один на один с защитником.

Множество касаний, акцент на форму тела и резкий пас вперед, когда появляется возможность; в результате билд-апа шесть игроков «Севильи» остаются за линией мяча.

Савио проскакивает мимо своего соперника и смещается в центр, затем переводит мяч на противоположную сторону, где чуть позже Арнау Мартинес подбирает мяч и отдает под удар Гарсии.

Помимо приятного стиля игры, индивидуальные звезды «Жироны» только усиливают впечатление.

19-летний Савио, арендованный у «Труа» из французской Лиги 2, поразил воображение своим дриблингом, а также поразив штангу после великолепного дриблинга с фланга.

Цыганков – еще один талантливый игрок на правом фланге, неуловимый вингер, который любит смещаться внутрь поля с левой ноги, и с момента перехода в команду в январе этого года на его счету уже семь результативных передач.

Одна из двух команд Ла Лиги, забивших и пропустивших в прошлом сезоне более 50 голов, «Жирона» занимает второе место в новом сезоне, набрав семь очков из девяти возможных.

На каталонцев стоит обратить внимание на азарт, бесстрашие и современный, свободный подход.

Том Харрис, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

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The Athletic Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Севилья Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) статьи эксклюзив выбор редакции
Источник The Athletic
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