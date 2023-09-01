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  4. Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
US Open
01 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:18
1938
22

Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open

Элина сравняла счет личный встреч в противостоянии с россиянкой

01 сентября 2023, 00:59 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:18
1938
22
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) пробилась в третий раунд на Открытом чемпионате США.

Во втором круге украинка в непростом поединке одолела Анастасию Павлюченкова (№98 WTA).

US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Это был шестой матч между теннисистками, украинка сравняла счет личных встреч. Элина сыграла восьмой матч на стадии второго круга US Open и в седьмой раз победила.

Свитолина выиграла шестой матч подряд в противостоянии с российскими теннисистками.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Патриции-Марии Тиг (№700 WTA) или Джессики Пегулы (№3 WTA).

Отметим, что Элина стала единственной из украинок, кто пробился в третий раунд одиночного разряде. Ранее в матче второго круга проиграла Леся Цуренко.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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roman75zpr
Эля - пример для многих, КАК надо бороться в своём виде спорта, особенно для "сегодняшних" многих
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+14
Elis
Молодчинка!! З перемогою, Еліна!
Нічого собі бройлерна матрьошка при 4:0 прокинулась, наче кокаїну нюхнула з рушничка)) 
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Elis
Тепер Монфісенко має не засмутити дружину)) 
Сподіваюсь, Пегула теж гратиме 3 години) 
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+12
ptolemeus
Всіх з перемогою! Еліна - топ.
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+11
Nostradamus
Еліна Михайлівна, Ви космос!)) 
Ответить
+10
u6464u
наша зіронька , з перемогою, на тебе тільки й надія, Одеса мама.
Ответить
+9
Sergiy20
Дякуємо Еліночко за позитивчик!
Ответить
+9
Ekvato
Клас не проп'єш, але кацапка попила крові. Моментами Еля грала дуже круто, інколи навпаки, гасила удар, щоб суперниця могла вінерсами забивати гвозді
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+8
Serhii P.
пройти Пегулу це буде з розряду фантастики
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+8
Алексей Столетов
Да!!!!!! 
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+6
Первый Среди Равных
Якщо прізвище закінчується на "енков", це означає, що це українське прізвище, яке закінчувалося на "енко" і де буква "в" була штучно додана в кінці для русифікації прізвища. 
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+5
sv_2000
Тяжёлая игра была. Ничего не писал, боялся сглазить)))
У Элины есть характер, без вопросов. Игра была нервная и неровная. Начал смотреть с середины 1 сета. Там была очень качественная игра с минимумом анфорсов с инициативой Павлюченковой. Но в 11 гейме был у рашистки миниспад, но Элина не воспользовалась и проиграла сет. Наши молодые одарённые с вероятностью 80% после этого бы скисли, но это явно не про Элину. Во втором поднажала, рашистка расклеелась. Казалось бы победа в кармане, но получили все-таки нервную концовку, в которой опять Эля  проявила характер. Молодец!
Но дальше будет очень сложная Пегула. Посмотрим.
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+5
Евгений Семыкин
Ждем эхсперта шо игры нету, и дальше будет уже не то что вот это вот ... ))) Спасибо , Элина )))
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+5
sv_2000
По игре... Нравится мне все-таки как Элина сразнообразила свою игру. Дропы очень качественные и уместные, игра у сетки топовая прямо, по линиям бьет не стесняясь. Правда против силовичек, типа Сабаленки, Элина так разнообразить не может, включает режим тащерства и выживания...  Тем не менее вижу прогресс в игре Элины в этом году... Вот против более мощной Пегулы в следующем круге и будет хороший тест.
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+4
Stanislav Matusevych
Після сьогоднішніх наших невдач у всіх можливих видах спорту і до ще однієї неприємності було не так далеко. Але бійцівський дух нікуди не подівся. Знову Еліна витягує матч на зубах. Правда, зважаючи на те, яка суперниця очікує далі, сьогодні під три години проводити на корті було зовсім не потрібно. Коли кацапка не лупила кожен другий удар в сітку, як у перших чотирьох геймах вирішального сету, жодної переваги в грі у Еліни не було, і шальки терезів могли схилитися у будь-який бік. Пегула бере якраз стабільністю, передусім, стабільною глибиною ударів. А з глибиною сьогодні були чималі проблеми. Взагалі, трохи дивно, що Еліна видала цілий ряд крутих вінерсів, але в цілому її гра була доволі посередньою. На жаль, хайлайтами матчі на топовому рівні не виграються. Гру потрібно покращувати, бо з сьогоднішнім тенісом Пегулу не обіграти.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Ти наша отаманша! Господь любить нас! Будьмо!
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0
Трегубов Дмитро
Як проковтнути гірку пігулку?
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0
Vladsport
У когось є валідол?)  Після 4:0 у Світоліної почалися нерви і в результаті 4 програні гейми з 5-ти. Та і з першою подачою були проблеми. Але ж дотиснула - орка аут з пляжу! З Пегулою шанси є. Віримо, вболіваємо!
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-1
Алексей
Против Пегулы откровенно мало шансов, я знаю что это женский теннис и всё может быть, но я не знаю чем Элина может удивить Пегулу, рад буду ошибиться 
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-1
Алексей
Дальше к сожалению наверно конечная остановка 
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-7
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