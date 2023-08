Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) пробилась в третий раунд на Открытом чемпионате США.

Во втором круге украинка в непростом поединке одолела Анастасию Павлюченкова (№98 WTA).

US Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Это был шестой матч между теннисистками, украинка сравняла счет личных встреч. Элина сыграла восьмой матч на стадии второго круга US Open и в седьмой раз победила.

Свитолина выиграла шестой матч подряд в противостоянии с российскими теннисистками.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Патриции-Марии Тиг (№700 WTA) или Джессики Пегулы (№3 WTA).

Отметим, что Элина стала единственной из украинок, кто пробился в третий раунд одиночного разряде. Ранее в матче второго круга проиграла Леся Цуренко.

Elina Svitolina comes from one set down to secure a Round 2 victory. 👏 pic.twitter.com/SihThOTPiX