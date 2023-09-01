Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Элина сравняла счет личный встреч в противостоянии с россиянкой
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) пробилась в третий раунд на Открытом чемпионате США.
Во втором круге украинка в непростом поединке одолела Анастасию Павлюченкова (№98 WTA).
US Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4
Это был шестой матч между теннисистками, украинка сравняла счет личных встреч. Элина сыграла восьмой матч на стадии второго круга US Open и в седьмой раз победила.
Свитолина выиграла шестой матч подряд в противостоянии с российскими теннисистками.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Патриции-Марии Тиг (№700 WTA) или Джессики Пегулы (№3 WTA).
Отметим, что Элина стала единственной из украинок, кто пробился в третий раунд одиночного разряде. Ранее в матче второго круга проиграла Леся Цуренко.
Elina Svitolina comes from one set down to secure a Round 2 victory. 👏 pic.twitter.com/SihThOTPiX— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023
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Сподіваюсь, Пегула теж гратиме 3 години)
У Элины есть характер, без вопросов. Игра была нервная и неровная. Начал смотреть с середины 1 сета. Там была очень качественная игра с минимумом анфорсов с инициативой Павлюченковой. Но в 11 гейме был у рашистки миниспад, но Элина не воспользовалась и проиграла сет. Наши молодые одарённые с вероятностью 80% после этого бы скисли, но это явно не про Элину. Во втором поднажала, рашистка расклеелась. Казалось бы победа в кармане, но получили все-таки нервную концовку, в которой опять Эля проявила характер. Молодец!
Но дальше будет очень сложная Пегула. Посмотрим.