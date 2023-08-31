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Чемпионат Европы
31 августа 2023, 16:23 | Обновлено 31 августа 2023, 16:52
1156
4

Их 26. Саутгейт назвал состав Англии на матчи против Украины и Шотландии

Наставник родоначальников футбола определился с подопечными

31 августа 2023, 16:23 | Обновлено 31 августа 2023, 16:52
1156
4
Их 26. Саутгейт назвал состав Англии на матчи против Украины и Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 26 футболистов, которые будут готовиться к предстоящему матчу отборочного турнира Евро-2024 с командой Украины и товарищеской игре с Шотландией.

Стоит заметить, что Саутгейт вызвал в команду сразу четыре одноклубника Александра Зинченко по лондонскому «Арсеналу» – Аарона Рэмсдейла, Деклана Райса, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, который вызов в сборную получил впервые в карьере.

Поединок Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве (Польша). 12 сентября англичане проведут в Глазго товарищеский матч со сборной Шотландии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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sheva
Так є як Сака, так і Кейн. Це так спорт.юа професійно подає інформацію. Півзахисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Джордан Гендерсон (Аль-Іттіфак), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галлагер (Челсі), Калвін Філліпс (Манчестер Сіті), Деклан Райс (Арсенал) Нападники: Еберечі Езе (Крістал Пелас), Філ Фоден, Джек Ґріліш (обоє – Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія, Німеччина), Джеймс Меддісон (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака, Едді Нкетіа (обидва – Арсенал), Каллум Вілсон (Ньюкасл)
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0
Женя Матийчук
На фотці ще шість гравців не вмістилось
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0
Умник
А сака?
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0
Макс Максов
А де Кейн?
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0
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