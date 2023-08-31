Их 26. Саутгейт назвал состав Англии на матчи против Украины и Шотландии
Наставник родоначальников футбола определился с подопечными
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 26 футболистов, которые будут готовиться к предстоящему матчу отборочного турнира Евро-2024 с командой Украины и товарищеской игре с Шотландией.
Стоит заметить, что Саутгейт вызвал в команду сразу четыре одноклубника Александра Зинченко по лондонскому «Арсеналу» – Аарона Рэмсдейла, Деклана Райса, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, который вызов в сборную получил впервые в карьере.
Поединок Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве (Польша). 12 сентября англичане проведут в Глазго товарищеский матч со сборной Шотландии.
BREAKING 🚨: Gareth Southgate has named his 26-player squad for England's Euro 2024 qualifier vs Ukraine and the 150th Anniversary Heritage Match vs Scotland 🦁 pic.twitter.com/Yv9I4jURpT— Sky Sports Football (@SkyFootball) August 31, 2023
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