Их 26. Саутгейт назвал состав Англии на матчи против Украины и Шотландии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 26 футболистов, которые будут готовиться к предстоящему матчу отборочного турнира Евро-2024 с командой Украины и товарищеской игре с Шотландией.

Стоит заметить, что Саутгейт вызвал в команду сразу четыре одноклубника Александра Зинченко по лондонскому «Арсеналу» – Аарона Рэмсдейла, Деклана Райса, Букайо Сака и Эдди Нкетиа, который вызов в сборную получил впервые в карьере.

Поединок Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве (Польша). 12 сентября англичане проведут в Глазго товарищеский матч со сборной Шотландии.

