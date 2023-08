Романо: Фулхэм подпишет игрока сборной Бельгии

Бельгийский защитник «Лестера» Тимоти Кастань вскоре перейдет в «Фулхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Дачники» заплатят за 27-летнего правого защитника 13 миллионов фунтов стерлингов. Персональные условия с игроком сборной Бельгии уже согласованы, сейчас Тимоти проходит последние медицинские тесты.

В прошлом сезоне Кастань сыграл в 42 матчах за «Лестер», отличившись 2 голами и 4 ассистами, но это не помогло спасти команду от вылета в Чемпионшип. Также он был ключевым игроком сборной Бельгии на чемпионате мира 2022 года, отыграв все 270 минут.

Timothy Castagne, completing final part of medical tests as new Fulham player in London — permanent transfer from Leicester ⚪️⚫️🇧🇪 #FulhamFC



Personal terms agreed, fee in excess of £13m… and here we go 🤝🏻 pic.twitter.com/ETInWWjcYH