Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо: Фулхэм подпишет игрока сборной Бельгии
Англия
28 августа 2023, 19:52 |
406
0

Романо: Фулхэм подпишет игрока сборной Бельгии

Тимоти Кастань покидает «Лестер»

28 августа 2023, 19:52 |
406
0
Романо: Фулхэм подпишет игрока сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Кастань

Бельгийский защитник «Лестера» Тимоти Кастань вскоре перейдет в «Фулхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Дачники» заплатят за 27-летнего правого защитника 13 миллионов фунтов стерлингов. Персональные условия с игроком сборной Бельгии уже согласованы, сейчас Тимоти проходит последние медицинские тесты.

В прошлом сезоне Кастань сыграл в 42 матчах за «Лестер», отличившись 2 голами и 4 ассистами, но это не помогло спасти команду от вылета в Чемпионшип. Также он был ключевым игроком сборной Бельгии на чемпионате мира 2022 года, отыграв все 270 минут.

По теме:
ПСЖ хочет согласовать трансфер Коло Муани до вторника
Карлос Балеба перешел в Брайтон
Челси интересуется форвардом Лиона
Тимоти Кастань Фулхэм Лестер трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Кривенцова в Заре
Футбол | 28 августа 2023, 19:35 0
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Кривенцова в Заре
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Кривенцова в Заре

Младен Бартулович сохранит место в штабе

Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Футбол | 28 августа 2023, 13:41 5
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Футбол | 27.08.2023, 23:43
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 28.08.2023, 00:17
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Бокс | 28.08.2023, 07:32
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 2
Футбол
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
27.08.2023, 10:05 14
Бокс
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 18
Бокс
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 12
Футбол
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 32
Футбол
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
Отец переиграл сына. Полесье с Калитвинцевым-старшим разгромило Александрию
26.08.2023, 18:54 30
Футбол
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем