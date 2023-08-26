ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился форвардом, который играл за Интер

Аргентинский форвард Хоакин Корреа официально перешел из итальянского «Интера» в итальянский «Интер».

29-летний аргентинец продолжит карьеру в клубе Лиги 1 на правах аренды за 2 млн евро с возможностью выкупа за 10 мн евро.

В прошлом сезоне в составе «Интера» Корреа сыграл 41 матч, в которых забил 4 мяча.