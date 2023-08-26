Франция26 августа 2023, 06:15 | Обновлено 26 августа 2023, 06:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился форвардом, который играл за Интер
Хоакин Корреа продолжит карьеру в клубе Лиги 1 на правах аренды
26 августа 2023, 06:15 | Обновлено 26 августа 2023, 06:35
449
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Аргентинский форвард Хоакин Корреа официально перешел из итальянского «Интера» в итальянский «Интер».
29-летний аргентинец продолжит карьеру в клубе Лиги 1 на правах аренды за 2 млн евро с возможностью выкупа за 10 мн евро.
В прошлом сезоне в составе «Интера» Корреа сыграл 41 матч, в которых забил 4 мяча.
Another rock into the Olympien foundation 🪨— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 25, 2023
𝐉𝐨𝐚𝐪𝐮𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞𝐚 🇦🇷 joins from Inter Milan #OdysséeMassalia 🏛️⚪️🔵pic.twitter.com/3GFkBYJnvb
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