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Франция
26 августа 2023, 06:15 | Обновлено 26 августа 2023, 06:35
449
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился форвардом, который играл за Интер

Хоакин Корреа продолжит карьеру в клубе Лиги 1 на правах аренды

26 августа 2023, 06:15 | Обновлено 26 августа 2023, 06:35
449
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился форвардом, который играл за Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский форвард Хоакин Корреа официально перешел из итальянского «Интера» в итальянский «Интер».

29-летний аргентинец продолжит карьеру в клубе Лиги 1 на правах аренды за 2 млн евро с возможностью выкупа за 10 мн евро.

В прошлом сезоне в составе «Интера» Корреа сыграл 41 матч, в которых забил 4 мяча.

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Источник ФК Марсель
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