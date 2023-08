Реал Сосьедад не будет подписывать защитника Тоттенхэма

Испанский «Реал Сосьедад» не будет подписывать левого защитника английского «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает Фабрицио Романо.

Длительные переговоры между клубами по поводу 26-летнего испанца не привели к соглашению и сделка сорвалась. Также это связано с переходом в «Реал Сосьедад» Кирана Тирни из «Арсенала».

В нынешнем сезоне, после возвращения из аренды в испанский «Атлетико», Серхио Регилон не сыграл ни одного матча.

After Tierney’s move to Real Sociedad, Reguilón deal collapses. Despite long negotiations with Tottenham for their target there was no agreement between clubs ⚪️🔵🚫



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tierney will travel to Spain tomorrow in order to undergo medical and sign at Real Sociedad. pic.twitter.com/fnUmfwEbE7