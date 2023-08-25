Арсенал отправит конкурента Зинченко в аренду в Реал Сосьедад

Левый защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде». Эту информацию подтверждают сразу два авторитетных инсайдера – Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.

По их информации, речь идет о сухой аренде без права или обязательства выкупа. «Реал Сосьедад» будет полностью покрывать зарплату Тирни и плюс к этому заплатит определенную сумму за аренду. В ближайшие дни футболист отправится на медосмотр в Испанию.

В прошлом сезоне на счету Тирни 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Он был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.