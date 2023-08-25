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Англия
25 августа 2023, 10:35 | Обновлено 25 августа 2023, 12:14
798
0

Арсенал отправит конкурента Зинченко в аренду в Реал Сосьедад

Киран Тирни продолжит карьеру в Испании

25 августа 2023, 10:35 | Обновлено 25 августа 2023, 12:14
798
0
Арсенал отправит конкурента Зинченко в аренду в Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Левый защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде». Эту информацию подтверждают сразу два авторитетных инсайдера – Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.

По их информации, речь идет о сухой аренде без права или обязательства выкупа. «Реал Сосьедад» будет полностью покрывать зарплату Тирни и плюс к этому заплатит определенную сумму за аренду. В ближайшие дни футболист отправится на медосмотр в Испанию.

В прошлом сезоне на счету Тирни 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Он был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.

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Киран Тирни Арсенал Лондон Реал Сосьедад аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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