Трансферы24 августа 2023, 21:16 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда Ренна
Жереми Доку переезжает в Англию
24 августа 2023, 21:16 |
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Английский «Манчестер Сити» подписал форварда французского «Ренна» Жереми Доку.
Сумма трансфера 21-летнего бельгийца составила 60 миллионов евро, контракт рассчитан на длительный срок. В «Манчестер Сити» Доку будет играть под номером 11.
В нынешнем сезоне в составе «Ренна» Доку сыграл два матча и забил один гол.
We're delighted to confirm the signing of @JeremyDoku ✍️🤩 pic.twitter.com/DPzTWiniKC— Manchester City (@ManCity) August 24, 2023
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