ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда Ренна

Английский «Манчестер Сити» подписал форварда французского «Ренна» Жереми Доку.

Сумма трансфера 21-летнего бельгийца составила 60 миллионов евро, контракт рассчитан на длительный срок. В «Манчестер Сити» Доку будет играть под номером 11.

В нынешнем сезоне в составе «Ренна» Доку сыграл два матча и забил один гол.

We're delighted to confirm the signing of @JeremyDoku ✍️🤩 pic.twitter.com/DPzTWiniKC