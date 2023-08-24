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Трансферы
24 августа 2023, 21:16 |
770
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда Ренна

Жереми Доку переезжает в Англию

24 августа 2023, 21:16 |
770
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал форварда Ренна
ФК Манчестер Сити. Жереми Доку

Английский «Манчестер Сити» подписал форварда французского «Ренна» Жереми Доку.

Сумма трансфера 21-летнего бельгийца составила 60 миллионов евро, контракт рассчитан на длительный срок. В «Манчестер Сити» Доку будет играть под номером 11.

В нынешнем сезоне в составе «Ренна» Доку сыграл два матча и забил один гол.

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футбол трансферы
Источник ФК Манчестер Сити
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