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  4. В Англии рассказали о ближайших планах Челси в отношении Мудрика
Англия
18 ноября 2024, 23:34 |
1557
0

В Англии рассказали о ближайших планах Челси в отношении Мудрика

Далеко не факт, что в январе «синие» согласятся отпустить украинского вингера

18 ноября 2024, 23:34 |
1557
0
В Англии рассказали о ближайших планах Челси в отношении Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Несмотря на слухи о том, что в «Челси» недовольны украинским вингером Михаилом Мудриком и будут готовы отпустить того как минимум в аренду уже в январе 2025 года, ситуация может сложится совсем иначе.

По данным журналиста Грэма Бейли, на самом деле в лондонском клубе не проявляют никакого недовольства Мудриком, а еще очень довольны отношением к работе, которое демонстрирует украинец.

«Они не особо стремились расстаться с Мудриком летом. Я думаю, он им очень нравится как личность, как футболист с точки зрения профессионализма, у них нет к нему особых претензий, если честно».

«Думаю, что именно значение суммы трансфера, в которую он обошелся «Челси», действительно мешает ему играть. Я не уверен, что Мудрик будет настаивать на своем уходе в январе. Посмотрим, может, и сделает так, потому что он может немного расстроиться, если не будет играть».

«Из того, что я слышал, «Челси» совсем не недовольны Мудриком. Им нравится то, что он из себя представляет, им нравится его трудовая этика. Я не уверен, что он будет одним из первых, кого отпустят [в январе]».

Ранее сообщалось, что виды на Мудрика имеют как минимум два клуба английской Премьер-лиги – это «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

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Алексей Сливченко Источник: The Chelsea Chronicle
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