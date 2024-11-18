В Англии рассказали о ближайших планах Челси в отношении Мудрика

Несмотря на слухи о том, что в «Челси» недовольны украинским вингером Михаилом Мудриком и будут готовы отпустить того как минимум в аренду уже в январе 2025 года, ситуация может сложится совсем иначе.

По данным журналиста Грэма Бейли, на самом деле в лондонском клубе не проявляют никакого недовольства Мудриком, а еще очень довольны отношением к работе, которое демонстрирует украинец.

«Они не особо стремились расстаться с Мудриком летом. Я думаю, он им очень нравится как личность, как футболист с точки зрения профессионализма, у них нет к нему особых претензий, если честно».

«Думаю, что именно значение суммы трансфера, в которую он обошелся «Челси», действительно мешает ему играть. Я не уверен, что Мудрик будет настаивать на своем уходе в январе. Посмотрим, может, и сделает так, потому что он может немного расстроиться, если не будет играть».

«Из того, что я слышал, «Челси» совсем не недовольны Мудриком. Им нравится то, что он из себя представляет, им нравится его трудовая этика. Я не уверен, что он будет одним из первых, кого отпустят [в январе]».

Ранее сообщалось, что виды на Мудрика имеют как минимум два клуба английской Премьер-лиги – это «Кристал Пэлас» и «Арсенал».