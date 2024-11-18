ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Юлия может уехать за границу
Юлия Пятова сделала неоднозначное заявление после того, как подала на развод с бывшим голкипером национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андреем Пятовым.
Девушка опубликовала сообщение на своей странице Instagram, где поделилась планами: «Я наслаждалась городом и осенним солнышком. Я все больше и больше люблю Украину и никуда не хочу переезжать, но если так и будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги..) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь », – написала Юлия.
В семье Пятовых 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Мая) и 1 мальчик (Лев).
Ранее Юлия Пятова показала, чем занимается после развода.
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Обожнюю цих патріотів, що люблять Україну... але десь здалеку, закордоном, зі світлом, без ракет і т.п.