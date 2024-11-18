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  4. ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 10:17 | Обновлено 18 ноября 2024, 10:19
1381
1

ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины

Юлия может уехать за границу

18 ноября 2024, 10:17 | Обновлено 18 ноября 2024, 10:19
1381
1
ФОТО. «Буду вынуждена...». Пятова сделала заявление касательно Украины
Instagram

Юлия Пятова сделала неоднозначное заявление после того, как подала на развод с бывшим голкипером национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андреем Пятовым.

Девушка опубликовала сообщение на своей странице Instagram, где поделилась планами: «Я наслаждалась городом и осенним солнышком. Я все больше и больше люблю Украину и никуда не хочу переезжать, но если так и будет продолжаться, и страна не станет любить нас (а не заставлять, запугивать, заталкивать в рамки и долги..) буду вынуждена искать лучшую судьбу себе и детям где-нибудь », – написала Юлия.

В семье Пятовых 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Мая) и 1 мальчик (Лев).

Ранее Юлия Пятова показала, чем занимается после развода.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Ах ти наша патріотка)
Обожнюю цих патріотів, що люблять Україну... але десь здалеку, закордоном, зі світлом, без ракет і т.п. 
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