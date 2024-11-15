ФОТО. Милевский встретился с легендой Шахтера, который недавно развелся
Артем и Андрей Пятов встретились в Киеве
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский в Киеве встретился с легендарным украинским вратарем донецкого «Шахтера» Андреем Пятовым.
«Подъезжаем на соломе», – подписал Милевский фото, которое выставил в своем Инстаграме.
Напомним, что недавно супруга Андрея Патова Юлия подали документы на развод. Андрей и Юлия были женаты 19 лет. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).
ФОТО. Милевский встретился с легендой Шахтера, который недавно развелся
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