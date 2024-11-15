Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милевский встретился с легендой Шахтера, который недавно развелся
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 19:08 |
1902
1

ФОТО. Милевский встретился с легендой Шахтера, который недавно развелся

Артем и Андрей Пятов встретились в Киеве

15 ноября 2024, 19:08 |
1902
1
ФОТО. Милевский встретился с легендой Шахтера, который недавно развелся
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский в Киеве встретился с легендарным украинским вратарем донецкого «Шахтера» Андреем Пятовым.

«Подъезжаем на соломе», – подписал Милевский фото, которое выставил в своем Инстаграме.

Напомним, что недавно супруга Андрея Патова Юлия подали документы на развод. Андрей и Юлия были женаты 19 лет. У них есть 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).

ФОТО. Милевский встретился с легендой Шахтера, который недавно развелся

По теме:
Форвард донецкого Шахтера отыграл 90 минут за сборную Буркина-Фасо
Когда и с кем сыграют Шахтер и Динамо? Утверждено время матчей 16-го тура
«Не морочь голову». Цыганков на заре карьеры мог перейти в Шахтер
Артем Милевский Андрей Пятов фото Шахтер Донецк Динамо Киев lifestyle
Дмитро Олійник Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Футбол | 15 ноября 2024, 08:30 2
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера
Отставка Анчелотти – неизбежна. Реал выбрал нового звездного тренера

Хаби Алонсо покинет «Байер» после завершения сезона 2024/25

Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Футбол | 15 ноября 2024, 11:37 7
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине

Мировые лидеры уже через несколько дней соберутся для встречи в Рио-де-Жанейро

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15.11.2024, 12:00
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Бокс | 15.11.2024, 03:21
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик
Футбол | 15.11.2024, 18:45
«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик
«Это мой фаворит». Легендарный форвард рассказал, сколько забьет Довбик
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
movkli
квіти, раки, а де пиво, водівка, дівчата?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 15
Футбол
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 5
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
15.11.2024, 07:59
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 4
Футбол
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
ФОТО. Тайсон ударил Джейка Пола по лицу во время финальной битвы взглядов
15.11.2024, 09:23 5
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем