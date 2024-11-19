Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»

Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили поделился ожиданиями от грядущего поединка против Украины в рамках шестого тура Лиги наций.

«Все, как всегда, для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая приезжающая в Албанию команда находится под давлением благодаря нашим фанатам.

У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель – одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте», – сказал Исмаили.

Напомним, что матч Албания – Украина запланирован на 19 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.