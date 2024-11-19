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Лига наций
19 ноября 2024, 08:40 | Обновлено 19 ноября 2024, 08:42
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Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»

Ардиан Исмаили верит в давление со стороны местных фанатов

19 ноября 2024, 08:40 | Обновлено 19 ноября 2024, 08:42
400
0
Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ардиан Исмаили

Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили поделился ожиданиями от грядущего поединка против Украины в рамках шестого тура Лиги наций.

«Все, как всегда, для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая приезжающая в Албанию команда находится под давлением благодаря нашим фанатам.

У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель – одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте», – сказал Исмаили.

Напомним, что матч Албания – Украина запланирован на 19 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.

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Ардиан Исмаили сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Албания - Украина
Андрій Вітренко Источник: Суспильне Спорт
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