Защитник сборной Албании: «Наша цель – одержать победу над Украиной»
Ардиан Исмаили верит в давление со стороны местных фанатов
Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили поделился ожиданиями от грядущего поединка против Украины в рамках шестого тура Лиги наций.
«Все, как всегда, для наших болельщиков. Наш стадион всегда заполнен, и каждая приезжающая в Албанию команда находится под давлением благодаря нашим фанатам.
У нас есть несколько опций в этом матче, но наша цель – одержать победу, потому что мы хотим выиграть группу или же финишировать на втором месте», – сказал Исмаили.
Напомним, что матч Албания – Украина запланирован на 19 ноября, начало в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборные Хорватии и Дании вошли в число участников 1/4 финала
19 ноября национальная сборная проведет матч с Албанией