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  4. Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Англия
23 августа 2023, 13:53 |
1169
4

Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси

Причины отсутствия украинского вингера не известны

23 августа 2023, 13:53 |
1169
4
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку «Челси». Об этом сообщают английские СМИ.

Причины отсутствия Мудрика на тренировке не известны.

В первых двух матчах сезона в АПЛ против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» 22-летний украинец дважды выходил на замену и провел на поле суммарно 53 минуты, получив негативные отзывы от фанатов «Челси».

Свой следующий матч «Синие» проведут в пятницу, 25 августа на «Стэмфорд Бридж» против «Лутона». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Михаил Мудрик Челси
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Burevestnik
не потрібно обговорювати відсутність на тренуванні в Челсі колишню звізду Шахтаря. 
зі звіздою все може статися: потягнув м'яз або інша невелика травма, або шось з'їв...
звізда пізніше в телеграмі все напише і фотки приложе
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0
Allegro_Barbaro
Та писали ж десь, що до церкви сходив, не очкуйте))
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0
potemkin78
фанаты Арсенала не пустили
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0
Fitness.sports
Сказка закончена
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0
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