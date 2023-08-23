Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Причины отсутствия украинского вингера не известны
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку «Челси». Об этом сообщают английские СМИ.
Причины отсутствия Мудрика на тренировке не известны.
В первых двух матчах сезона в АПЛ против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» 22-летний украинец дважды выходил на замену и провел на поле суммарно 53 минуты, получив негативные отзывы от фанатов «Челси».
Свой следующий матч «Синие» проведут в пятницу, 25 августа на «Стэмфорд Бридж» против «Лутона». Начало – в 22:00 по киевскому времени.
❌ Mykhailo Mudryk— Football Daily (@footballdaily) August 23, 2023
Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92
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