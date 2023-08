Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку «Челси». Об этом сообщают английские СМИ.

Причины отсутствия Мудрика на тренировке не известны.

В первых двух матчах сезона в АПЛ против «Ливерпуля» и «Вест Хэма» 22-летний украинец дважды выходил на замену и провел на поле суммарно 53 минуты, получив негативные отзывы от фанатов «Челси».

Свой следующий матч «Синие» проведут в пятницу, 25 августа на «Стэмфорд Бридж» против «Лутона». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

❌ Mykhailo Mudryk



Chelsea squad in training this morning ahead of facing Luton Town on Friday 🔵 pic.twitter.com/QlxawwSO92