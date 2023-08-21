«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Синие» проиграли «Вест Хэму» в лондонском дерби со счетом 1:3
20 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между лондонскими клубами «Вест Хэм» и «Челси». Игра завершилась поражением «синих» со счетом 1:3.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле во 2-м тайме поединка. Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.
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После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов «Челси», которые явно недовольны действиями украинского футболиста.
MikelMeiza: «Кто бы мог подумать, что выглядеть как Мудрик в 2023 году будет считаться оскорблением?😭🤣».
ZYxungGeezer: «У Мудрика 0 уверенности и ответственности».
KTBFFH: «Игрок, которому нужна аренда во Францию или Португалию, — это Мудрик. Его игры не хватает для основного состава. Ему нужны надлежащие тренировки и игровое время».
Murray Coghill: «Шахтер» совершил величайшее ограбление в истории футбола, отдав Мудрика в «Челси».
drine2799: «Вы до сих пор думаете, что Мудрик когда-то заиграет?».
Kiokio: «Мудрик – скамер из Украины».
cornevaI: «Извини, Мудрик, не могу перестать смеяться».
Sorry mudryk gw gak bisa berhenti ketawa https://t.co/3wAyfsMKiG— nev (@cornevaI) August 21, 2023
brodaemmy: «Мудрик больше времени проводит в спортзале, чем на поле. Ему нужно перестать поднимать тяжести и больше сосредоточиться на футболе».
Madyirawegona: «Мудрик это катастрофа».
GanixLFC: «Мудрик празднует гол».
Mudryk's Goal Celebration pic.twitter.com/MFmRZdfXWB— Ganix Salian (@GanixLFC) August 21, 2023
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