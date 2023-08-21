«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика

20 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между лондонскими клубами «Вест Хэм» и «Челси». Игра завершилась поражением «синих» со счетом 1:3.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле во 2-м тайме поединка. Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.

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После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов «Челси», которые явно недовольны действиями украинского футболиста.

MikelMeiza: «Кто бы мог подумать, что выглядеть как Мудрик в 2023 году будет считаться оскорблением?😭🤣».

ZYxungGeezer: «У Мудрика 0 уверенности и ответственности».

KTBFFH: «Игрок, которому нужна аренда во Францию или Португалию, — это Мудрик. Его игры не хватает для основного состава. Ему нужны надлежащие тренировки и игровое время».

Murray Coghill: «Шахтер» совершил величайшее ограбление в истории футбола, отдав Мудрика в «Челси».

drine2799: «Вы до сих пор думаете, что Мудрик когда-то заиграет?».

Kiokio: «Мудрик – скамер из Украины».

cornevaI: «Извини, Мудрик, не могу перестать смеяться».

Sorry mudryk gw gak bisa berhenti ketawa https://t.co/3wAyfsMKiG — nev (@cornevaI) August 21, 2023

brodaemmy: «Мудрик больше времени проводит в спортзале, чем на поле. Ему нужно перестать поднимать тяжести и больше сосредоточиться на футболе».

Madyirawegona: «Мудрик это катастрофа».

GanixLFC: «Мудрик празднует гол».