Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
Англия
21 августа 2023, 08:39 |
753
0

«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика

«Синие» проиграли «Вест Хэму» в лондонском дерби со счетом 1:3

21 августа 2023, 08:39 |
753
0
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

20 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между лондонскими клубами «Вест Хэм» и «Челси». Игра завершилась поражением «синих» со счетом 1:3.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле во 2-м тайме поединка. Украинец допустил две серьезных ошибки, имея выгодные шансы у ворот соперника.

❗️ СМОТРИТЕ ВИДЕО. Два диких ляпа от Мудрика

После матча Мудрик получил новую порцию критики от фанатов «Челси», которые явно недовольны действиями украинского футболиста.

MikelMeiza: «Кто бы мог подумать, что выглядеть как Мудрик в 2023 году будет считаться оскорблением?😭🤣».

ZYxungGeezer: «У Мудрика 0 уверенности и ответственности».

KTBFFH: «Игрок, которому нужна аренда во Францию или Португалию, — это Мудрик. Его игры не хватает для основного состава. Ему нужны надлежащие тренировки и игровое время».

Murray Coghill: «Шахтер» совершил величайшее ограбление в истории футбола, отдав Мудрика в «Челси».

drine2799: «Вы до сих пор думаете, что Мудрик когда-то заиграет?».

Kiokio: «Мудрик – скамер из Украины».

cornevaI: «Извини, Мудрик, не могу перестать смеяться».

brodaemmy: «Мудрик больше времени проводит в спортзале, чем на поле. Ему нужно перестать поднимать тяжести и больше сосредоточиться на футболе».

Madyirawegona: «Мудрик это катастрофа».

GanixLFC: «Мудрик празднует гол».

По теме:
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм - Челси - 3:1. Видео голов и обзор матча
Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси реакция болельщиков фанаты болельщики Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20 августа 2023, 11:57 1
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала на турнире в Цинциннати

4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
Теннис | 21 августа 2023, 03:37 3
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале

Сербский теннисист на тай-брейке 3-го сета вырвал трофей в Цинциннати

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Футбол | 20.08.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Футбол | 20.08.2023, 20:07
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек
Футбол | 21.08.2023, 03:15
ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек
ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
20.08.2023, 23:15 5
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
20.08.2023, 17:09 52
Футбол
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
20.08.2023, 12:30 18
Бокс
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
19.08.2023, 22:33 9
Футбол
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем