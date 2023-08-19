Чарли и Ноле идут дальше. Определены полуфиналисты Мастерса в Цинциннати
Алькарас в трех сетах обыграл Перселла, Джокович разобрался с Фритцем
В ночь на 19 августа состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Цинциннати (США).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в трех сетах обыграл австралийца Макса Перселла. Далее Чарли встретится с Хубертом Хуркачем, который в двух сетах выиграл у Алексея Попырина.
Второй сеяный Мастерса Новак Джокович разобрался с Тейлором Фритцем. В полуфинале Ноле сыграет против Александра Зверева. Немец выбил Адриана Маннарино.
АТР 1000 Цинциннати. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Макс Перселл [Q] – 4:6, 6:3, 6:4
Хуберт Хуркач – Алексей Попырин [LL] – 6:1, 7:6 (10:8)
Нижняя часть сетки
Адриан Маннарино – Александр Зверев [16] – 2:6, 3:6
Тэйлор Фритц [9] – Новак Джокович [2] – 0:6, 4:6
АТР 1000 Цинциннати. 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Хуберт Хуркач
Александр Зверев [16] – Новак Джокович [2]
READY. FOR. THIS 🍿— Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2023
Pick your two winners...#CincyTennis pic.twitter.com/hi3ahEMeOF
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