Шустрый аргентинец шокировал и выбил Зверева. В Рио известны полуфиналисты

21–22 февраля на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-да-Жанеро состоялись четвертьфинальные матчи.

Первый сеяный и второй номер мирового рейтинга Александр Зверев в статусе явного фаворита неожиданно уступил Франсиску Комесанье, который выдал пару хайлайтов и запомнился невероятной скоростью.

В решающем, третьем сете Комесанья проигрывал 1:4, но взял пять геймов подряд и закрыл за собой поединок. Для него это вторая победа над теннисистом первой десятки в карьере. В 1-м раунде Уимблдона-2024 он справился с Андреем Рублевым.

Следующим соперником Франсиско будет Александр Мюллер. Француз выбил аргентинца Франсиско Черундоло.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Себастьян Баэс и Камило Уго Карабельи, которые прошли Цзэна Чжуньсиня и Жайме Фарию соответственно.

Забавно, что Мюллер помешал чисто аргентинским полуфиналам, переиграв Черундоло.

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Комесанья – 6:4, 3:6, 4:6

Франсиско Черундоло [4] – Александр Мюллер – 5:7, 1:6

Нижняя часть сетки

Себастьян Баэс [5] – Цзэн Чжуньсинь – 6:4, 6:1

Камило Уго Карабельи [LL] – Жайме Фария [LL] – 7:6 (7:5), 6:4

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Пары 1/2 финала

Франсиско Комесанья – Александр Мюллер

Себастьян Баэс [5] – Камило Уго Карабельи [LL]