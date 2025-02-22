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  4. Шустрый аргентинец шокировал и выбил Зверева. В Рио известны полуфиналисты
ATP
22 февраля 2025, 06:45 |
163
1

Шустрый аргентинец шокировал и выбил Зверева. В Рио известны полуфиналисты

Франсиско Комесанья одолел вторую ракетку и далее сыграет против Александра Мюллера

22 февраля 2025, 06:45 |
163
1
Шустрый аргентинец шокировал и выбил Зверева. В Рио известны полуфиналисты
ATP. Франсиско Комесанья

21–22 февраля на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-да-Жанеро состоялись четвертьфинальные матчи.

Первый сеяный и второй номер мирового рейтинга Александр Зверев в статусе явного фаворита неожиданно уступил Франсиску Комесанье, который выдал пару хайлайтов и запомнился невероятной скоростью.

В решающем, третьем сете Комесанья проигрывал 1:4, но взял пять геймов подряд и закрыл за собой поединок. Для него это вторая победа над теннисистом первой десятки в карьере. В 1-м раунде Уимблдона-2024 он справился с Андреем Рублевым.

Следующим соперником Франсиско будет Александр Мюллер. Француз выбил аргентинца Франсиско Черундоло.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Себастьян Баэс и Камило Уго Карабельи, которые прошли Цзэна Чжуньсиня и Жайме Фарию соответственно.

Забавно, что Мюллер помешал чисто аргентинским полуфиналам, переиграв Черундоло.

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Грунт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Комесанья – 6:4, 3:6, 4:6
Франсиско Черундоло [4] – Александр Мюллер – 5:7, 1:6

Нижняя часть сетки

Себастьян Баэс [5] – Цзэн Чжуньсинь – 6:4, 6:1
Камило Уго Карабельи [LL] – Жайме Фария [LL] – 7:6 (7:5), 6:4

АТР 500 Рио-де-Жанейро. Пары 1/2 финала

Франсиско Комесанья – Александр Мюллер
Себастьян Баэс [5] – Камило Уго Карабельи [LL]

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Франсиско Комесанья Александр Зверев Себастьян Баэс Александр Мюллер Франсиско Черундоло ATP Рио-де-Жанейро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
2 поспіль брейки в чоловічій еліті у фінальному сеті? ^^ Мабуть, у Зверєва щось трапилось.
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