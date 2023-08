Спортинг продлил контракт с защитником Инасиу

Португальский «Спортинг» продлил контракт с 21-летним защитником и одним из вице-капитанов команды Гонсалу Инасиу, сообщает Фабрицио Романо.

Новый контракт Инасиу рассчитан до июня 2027 года и включает в себя клаусулу в сумме 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе «Спортинга» Гонсалу Инасиу сыграл 52 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

