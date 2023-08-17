Спортинг продлил контракт с защитником Инасиу
Отпустят не меньше, чем за 60 миллионов
Португальский «Спортинг» продлил контракт с 21-летним защитником и одним из вице-капитанов команды Гонсалу Инасиу, сообщает Фабрицио Романо.
Новый контракт Инасиу рассчитан до июня 2027 года и включает в себя клаусулу в сумме 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне в составе «Спортинга» Гонсалу Инасиу сыграл 52 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
Gonçalo Inácio has just signed his new deal at Sporting until June 2027 — now completed. 🟢⚪️🇵🇹 #SportingCP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023
New release clause: €60m. pic.twitter.com/54cPpe0Svc
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