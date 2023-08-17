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Португалия
17 августа 2023, 18:20 | Обновлено 17 августа 2023, 18:21
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0

Спортинг продлил контракт с защитником Инасиу

Отпустят не меньше, чем за 60 миллионов

17 августа 2023, 18:20 | Обновлено 17 августа 2023, 18:21
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0
Спортинг продлил контракт с защитником Инасиу
Twitter (Фабрицио Романо). Гонсалу Инасиу

Португальский «Спортинг» продлил контракт с 21-летним защитником и одним из вице-капитанов команды Гонсалу Инасиу, сообщает Фабрицио Романо.

Новый контракт Инасиу рассчитан до июня 2027 года и включает в себя клаусулу в сумме 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне в составе «Спортинга» Гонсалу Инасиу сыграл 52 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

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Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу чемпионат Португалии по футболу Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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