Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга

Английский клуб «Эвертон» подписал форварда Юссефа Шермити, который выступал за лиссабонский «Спортинг».

19-летний футболист подписал 4-летний контракт, который будет действовать до конца июня 2027 года.

Юссеф Шермити выступает за сборную Португалии U-19. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 2 гола за «Спортинг».

Молодой футболист станет в Эвертоне партнером украинского защитника Виталия Миколенко, который не вышел на поле в стартовой игре АПЛ.