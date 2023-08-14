Англия14 августа 2023, 06:23 | Обновлено 14 августа 2023, 06:58
207
0
Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга
Молодой португалец Юссеф Шермити подписал контракт до июня 2027 года
14 августа 2023, 06:23 | Обновлено 14 августа 2023, 06:58
207
0
Английский клуб «Эвертон» подписал форварда Юссефа Шермити, который выступал за лиссабонский «Спортинг».
19-летний футболист подписал 4-летний контракт, который будет действовать до конца июня 2027 года.
Юссеф Шермити выступает за сборную Португалии U-19. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 2 гола за «Спортинг».
Молодой футболист станет в Эвертоне партнером украинского защитника Виталия Миколенко, который не вышел на поле в стартовой игре АПЛ.
Читайте также:Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Фулхэмом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2023, 09:01 1
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
Футбол | 13 августа 2023, 23:29 1
Защитник «Вулверхэмптона» подписал новое соглашение до 2028 года
Баскетбол | 13.08.2023, 19:43
Футбол | 14.08.2023, 00:50
Футбол | 13.08.2023, 09:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.08.2023, 10:10 3
12.08.2023, 21:31
13.08.2023, 02:23
12.08.2023, 17:43 4
12.08.2023, 22:02 5
12.08.2023, 20:00 10
13.08.2023, 07:00 9
13.08.2023, 09:02 6