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Англия
14 августа 2023, 06:23 | Обновлено 14 августа 2023, 06:58
207
0

Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга

Молодой португалец Юссеф Шермити подписал контракт до июня 2027 года

14 августа 2023, 06:23 | Обновлено 14 августа 2023, 06:58
207
0
Новый партнер для Миколенко. Эвертон усилился форвардом из Спортинга
ФК Эвертон. Юссеф Шермити

Английский клуб «Эвертон» подписал форварда Юссефа Шермити, который выступал за лиссабонский «Спортинг».

19-летний футболист подписал 4-летний контракт, который будет действовать до конца июня 2027 года.

Юссеф Шермити выступает за сборную Португалии U-19. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 2 гола за «Спортинг».

Молодой футболист станет в Эвертоне партнером украинского защитника Виталия Миколенко, который не вышел на поле в стартовой игре АПЛ.

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Эвертон Юссеф Шермити Спортинг Лиссабон Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Эвертон
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